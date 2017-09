CPC Andrés Murrieta Dávila, postulará a la Decanatura del Colegio de Contadores de Loreto.

Para las próximas elecciones del nuevo consejo directivo del Colegio de Contadores de Loreto se viene preparando las listas a postular. Una de ellas es la que lidera para la decanatura el CPC Andrés Murrieta Dávila, quien ya cuenta con su propuesta para ofrecer a sus colegas contadores públicos colegiados.

Las elecciones se llevarán a cabo el 26 de noviembre del presente año y este 15 de setiembre se realizará las inscripciones. “Hemos conformado una lista un grupo de colegiados viendo la necesidad de dar al contador los beneficios que el gremio profesional debe considerar como una Compensación por Tiempo de Aportación (CTA) hasta un tope de S/. 5 000.00 soles al colega que cumpla 60 años o 30 años de aportes”.

Sustentó su propuesta: “Es que a veces los colegas reniegan que no ven una retribución a sus aportes, a su colaboración por la venta de los bingos. No hay una política gremial de reconocimientos en fechas especiales como sus onomásticos, una pequeña reunión en Navidad y más que todo por sus años de aportes”.

Agregó: “En los demás colegios profesionales les dan a los colegas algún tipo de compensación, por eso es nuestro planteamiento de darles cinco mil soles. Nosotros vamos a cumplir porque tenemos la financiación. Así como vamos a ver el tema de luto y sepelio, que es de 300 y 500 soles, así como por enfermedad. Nosotros tenemos la motivación de incrementarlo porque nos parece que es muy poco”.

En el tema de las capacitaciones, señaló: “Las capacitaciones que ofrecemos serán gratuitas incluyendo el certificado. Por ejemplo, cuando hay capacitación de Sistema Integrado de Información Financiera al colega le cobran 80 a 100 soles, nosotros podemos bajar a 20 soles”.

Otra propuesta es el Convenio con empresas públicas y privadas para Bolsa de Trabajo, “a un contador público no le llaman cuando está sin trabajo, desempleado, es algo malo, nosotros vamos a crear una bolsa de trabajo para darles oportunidades a todos los colegas que están buscando un empleo. Nosotros tenemos conocimiento que hay bastante peticiones en entidades públicas y privadas. Ahora el contador es muy importante en cualquier tipo de empresa, tanto privada como pública”.

El CPC Murrieta Dávila, refirió: “Yo estoy con una experiencia de más de 20 años en la parte pública y privada. He trabajado en diversas entidades como EsSalud, la dirección de Educación y en más de 50 empresas privadas. Estoy capacitado en todo lo que es IGV, Impuesto a Renta, Reintegro Tributario, todo lo que significa lo privado y público”.

Indicó que tienen completa la lista a inscribir el 15 de este mes para participar en las elecciones. “Pido a mis colegas que me apoyen porque nuestras propuestas les va a beneficiar, puesto que se ha elaborado pensando en todos. El 26 de noviembre serán las elecciones y esperamos el apoyo de mis colegas”.

La lista está conformada así: Decano Andrés Murrieta Dávila, Vicedecano Rolan Tapullima Upiachihua, Director Secretario Lilia Mercedes Del Águila Trigoso, Director de Finanzas Luis Alberto Vega Guerrero, Director de Registros Xismena Nascimento Alva, Director de Capacitación Lloid Alex Rodríguez Icomena, Director de Comités Funcionales Luis Fernando Flores Flores, Director de Defensa Profesional Sara Del Castillo Dávila, Director de Actividades Sociales y Asistencia Social Manuel Artemio Sánchez Ycahuate, Director de Deportes Omar David Prada Sifuentes, Director de Imagen Institucional y Publicaciones Fausto Javier Ramírez Chung y Director de Biblioteca e Informática Daisy Rojas Guerra. (Diana LM.)