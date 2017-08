Respondió el gerente de infraestructura del gobierno regional de Loreto Ing. José Rojas Panta, al Ing. Alfio Cirami, de la empresa que construiría el nuevo Hospital Iquitos.

El gerente de obras, con diario en mano, pudo responder amplia y claramente punto por punto, lo dicho por el dueño de la empresa italiana.

Empresa Pizzarotti, que también viene postulando a la posibilidad de contar con la Buena Pro para ejecutar la millonaria obra del puente sobre el río Nanay, por lo que se hace estrictamente necesario conocer a fondo su seriedad al contraer contratos con los gobiernos. En el caso de la construcción del nuevo hospital Iquitos a un monto acordado bajo la modalidad de “Llave en mano o suma alzada” de 192 millones de soles, firmó con el gobierno regional de Loreto.

Y pese a ese sello contractual desde hace meses surgió la controversia en que desean que les paguen 27 millones de soles más, sin que el gobierno regional les haya solicitado mayor construcción, sino únicamente que se aboquen a lo que estaba contemplado en el contrato firmado a suma alzada y acogiéndose a la normativa vigente de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Pues no es serio que se acepten todas las condiciones a favor o en contra por un monto establecido en la modalidad de suma alzada, para luego decir que necesitan más millones sin fundamentar en un expediente técnico paralelo al global, la cantidad, en el presente caso de 27 millones de soles.

Por ser de suma importancia esta obra para la región Loreto, es que se debe agotar el diálogo con ambas partes, a fin que se llegue a un punto de luz que permita salir del oscuro túnel en el que actualmente se encuentra el proyecto de la obra del nuevo hospital Iquitos. Ayer con diario en mano, se pudo recoger la respuesta del gerente de obras del gobierno regional Ing. José Rojas al Ing. Pizzarotti; a fin que la controversia se vaya visibilizando mucho mejor.

¿Ingeniero en algún momento ustedes dijeron que le habían pagado al Consorcio del hospital para que inicien la ejecución de la obra?

-Por concepto de ejecución de obra, en ningún momento hemos dicho que se le ha pagado al contratista…

¿Les han pagado una parte por el expediente técnico?

-Sí, se les ha pagado una parte por el expediente…

¿Ellos ya les han entregado el expediente técnico?

-El expediente técnico en una forma global, sí lo han entregado…

¿Ellos dicen que les adeudan, por qué no se les paga?

-Justamente porque no está aprobado el expediente técnico, el pago final tiene que ser con la aprobación del expediente técnico.

Cirami, ha dicho que es mentira que quieran cobrar los 27 millones de soles sin haber iniciado la obra y que esos 27 millones y el resto se cobrarían durante la ejecución de la obra, ¿qué responde?

-Dice que es mentira que querían cobrar los 27 millones de soles y claro porque eso sería en todo caso en el momento de la ejecución de la obra y aún la ejecución de la obra NO está dada y los 27 millones de soles que piden demás, no están aprobados.

El gerente de PIzzarotti, señala que el expediente fue presentado en los plazos establecidos y aprobado con conformidad técnica por la Supervisora externa contratada por la gobernación; sin embargo, fue observada a nivel económico por la gobernación debido al incremento en el presupuesto de 27 millones de soles correspondiente a las prestaciones adicionales que surgieron producto de un incremento de áreas ordenado por la Dirección General Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento (DGIEM) del Minsa, para dar cumplimiento con la norma vigente que no había sido incluida por los funcionarios del gobierno regional al momento de licitar la obra, tal cual lo ordena la Ley de contrataciones vigente ¿qué dice al respecto?

-La Supervisora dio la conformidad técnica del expediente, por cuanto cumplió con las normas de estructuración, de edificación. Pero la Supervisora no lo aprueba presupuestalmente, no aprobó el incremento del monto, eso está perfectamente claro.

¿Y eso no fue incluido por los funcionarios?

-Reitero, técnicamente se dio la conformidad al expediente, pero no mayor presupuesto. Ahora que le haya dicho la DGIEM y que le haya obligado a poner mayores metrados, eso es MENTIRA, no le ha obligado ni la DGIEM, ni el gobierno regional de Loreto. Lo único que se le ha dicho es que se adecúe a la norma 110 y esa norma era de total conocimiento de ellos porque esa norma data del año 2014 y sabían de las áreas que se requerían y ellos sabiendo ofertaron así. En esa oferta con esas áreas ellos propusieron un monto total de 192 millones de soles, es decir a suma alzada.

¿O sea, no hay una carta donde ustedes le hayan dicho o pedido al Consorcio Salud Loreto, que construya más metrados en el hospital Iquitos?

-No existe. Nosotros en ningún momento le hemos enviado una carta diciéndoles señores hagan dos o cuatro mil metros cuadrados demás. Lo que le hemos dicho es adecúate a la norma, ahí están los planos que te dimos en la factibilidad y tienes que incluir la norma vigente y todo lo que está dispuesto en el proceso de licitación.

Señalan que de forma contundente DGIEM les dice que deberían considerar el aumento de presupuesto y los plazos ¿qué responde?

-Es una opinión de DGEIM, pero ellos se olvidan del sistema de contratación que fue “llave en mano o suma alzada”. Como fue así nosotros y el contratista debemos respetar el monto ofertado de 192 millones de soles.

No se les está diciendo construyan más metros cuadrados de acuerdo a lo que se pactó previamente, sino que ellos deben trabajar con la normativa vigente de lo cual tenían perfectamente conocimiento cuando firmaron el contrato a suma alzada, no hay que cambiar las cosas.

¿Dicen que ustedes le ocultan información al gobernador?

-En ningún momento. Departimos y dialogamos con el gobernador el problema y él está enterado de todo lo que ocurre. Cada uno de los funcionarios expone la situación y él saca su conclusión de acuerdo a lo puntualizado. Así como de lo que expresa la Ley a la que no se le puede sacar la vuelta.

Los están tratando de incompetentes, se expresa peyorativamente de los funcionarios ¿cuál es su respuesta?

-Deploro bastante la actitud que tiene el dueño de la empresa Pizzarotti y del consorcio responsable Alfio Cirami. Dice que inducimos a error al gobernador de Loreto y duda de la capacidad de los funcionarios. ¿Y cuál ha sido nuestro pecado? Solamente hacer respetar la Ley y los términos contractuales y por ello no nos puede calificar así. No aceptamos esos términos.

¿OSCE nunca ha emitido una opinión donde diga que se le pague los 27 millones de soles más al consorcio, o sí?

-OSCE no da una opinión concreta de los millones, no le compete. Difícilmente podemos decir que OSCE se haya inclinado y dado opinión favorable a Cirami. Osce dice existe posibilidad de prestaciones adicióneles siempre y cuando se hayan aprobado previamente y sea de acuerdo a normas recientes, posteriores al contrato.

Hay otras declaraciones donde dicen “queremos empezar la obra ya mismo”, agregando un plazo de 810 días ¿pero ustedes en el contrato hablan de 720 días?

-Ahí ellos ya están poniendo el plazo ampliado como si se les habría aceptado la prestación adicional. En efecto, el contrato coloca un plazo de 720 días para la construcción de la obra y ahora ellos están aumentando e informan mal a los ciudadanos. Es un punto que todavía no está aprobado y ya están poniendo un plazo de 810 días. Aún no se les ha aceptado los 27 millones de soles más.

¿Es mucha presión para que ustedes terminen pagando esos 27 millones de soles, yéndose contra la normativa vigente?

-Ellos quieren esos 27 millones de soles sí o sí y nosotros decimos no…no. Ellos tienen que respetar el contrato a suma alzada. Tienen que respetar la Ley. En términos generales de suma alzada, el contratista asumía riesgos, uno era que subía el monto.

¿Y qué pasaría si la construcción solo demanda 180 millones faltando 12 millones para llegar a los 192 que el gobierno regional les pagará? ¿Acaso, ellos le van a decir al gobierno regional “no me pagues esos 12 millones de soles”? No, dirían: “señores el contrato era a suma alzada por 192 millones de soles entonces tienen que pagarnos esos 12 millones de soles porque fue a suma alzada”. Una empresa de ese nivel ha medido muy bien sus riesgos entonces saben en qué condiciones han ofertado.

¿Qué hacer para que esto se solucione y si no hay solución, se podría resolver el contrato?

-Estamos arribando a todos los niveles que tenemos que arribar, se tomará una decisión después de ultimar y haber agotado todos los recursos. Ya se le ha dado mucho tiempo a la contratista para que recapacite su propuesta, ellos al parecer no quieren y no fundamentan en un expediente técnico en qué gastarán esos 27 millones demás.

Para nosotros conocer en qué ellos no tuvieron el cuidado a la hora de establecer correctamente el monto. Si la situación nos lleva al extremo, no quedaría otra salida que resolver el contrato, pero ya por incumplimientos del contratista y no por culpa del gobierno regional.