Por: Fernando Meléndez Zumaeta

Presidente del Consejo Regional de Plan de Gobierno de Loreto – Acción Popular.

La década 2005 – 2015, significa para los Loretanos la etapa más difícil de su historia republicana dentro del proceso de descentralización del país.

Los 51 gobiernos locales, el gobierno regional de Loreto, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, más el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, vienen recibiendo transferencias del gobierno nacional por concepto de canon petrolero menos del 30% de lo que habían programado en sus Presupuestos Institucionales de Apertura para el Año Fiscal 2015.



Esta baja en las transferencias del canon petrolero obedece a tres factores, uno de ellos exógeno: La caída del precio internacional del petróleo crudo, el endógeno; la reducción de la producción del petróleo que se agrava con la toma y paralización del oleoducto norperuano y de los pozos petroleros por parte de las comunidades indígenas, como protesta por la no atención por parte del gobierno nacional a sus justos reclamos, otro endógeno; el descuento que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago del préstamo al JICA (Banca Japonesa) por concepto del entubado de la ciudad de Iquitos, que no sirve a nadie, no funciona ni se sabe si funcionará. Lo que sí sabemos es que cada vez que llueve Iquitos se inunda y el pueblo sufre. Siendo el canon petrolero, la fuente de financiamiento principal para la ej ecución de proyectos de inversión pública, así como para la realización de actividades de fumigación y abatización de la ciudad para erradicar los zancudos y evitar las enfermedades como el dengue, la malaria y el chicungunya que son fatales para el pueblo, sobre todo para los que viven las zonas inundables, es decir los más pobres y olvidados; hoy Iquitos es un zancudal. El gobernador regional de Loreto está llorando sobre la leche derramada en la ciudad de Lima, en vez de convocar al pueblo loretano para tomar medidas radicales de protesta, solo así entiende el centralismo las razones de nuestras demandas. ¿No que las regalías petroleras serán para ti? ¿Hasta cuándo el pueblo se dejará mentir y emitirán su voto por una prebenda?

La crisis social; la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2014, sigue dando resultados negativos, Loreto ocupa el primer lugar en mortalidad infantil y en la niñez; 40 defunciones por cada mil niños menores de cinco años y 30 defunciones por cada mil niños menores de un año. Todos los años más niños e infantes están en una grave situación de riesgo de muerte en Loreto.

Las enfermedades respiratorias agudas (IRAs) mantienen su tendencia, ubicando a Loreto en el primer lugar en el Perú con un 26.6% del grupo de niños menores de cinco años. Las enfe rmedades diarreicas agudas (EDAs) tienen un porcentaje elevado, 19.5% de niños menores de cinco años ocupando el tercer puesto en el Perú. La anemia en niños menores de cinco años, en Loreto ocupa el segundo puesto en el Perú, con un elevadísimo 56.7%, es que no puede ser de otra manera, porque la anemia en mujeres en edad reproductiva (15 – 49 años) ocupa el primer puesto en el Perú con un elevado 34.3%. ¿Qué futuro espera a los niños de Loreto, en estas condiciones? ¿Acaso a esto se puede llamar una región grande fuerte? ¿Qué ironía?

Un pueblo enfermo, no tiene ganas de estudiar ni de trabajar, el único futuro que le espera es la pobreza, la pobreza extrema y la muerte.

La Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2014, sigue ubicando a Loreto en el último lugar en comprensión lectora y razonamiento matemático por décimo año consecutivo. ¿Serán estos los resultados de ocho años de la región productiva? Qué cruel engaño.

La crisis económica: ¿Cuáles son las consecuencias de un pueblo con pésima calidad de educación?: Es un pueblo con pocas posibilidad de tener éxito en su vida laboral, es un pueblo incapacitado para el emprendimiento, para la innovación y la competitividad. A las pruebas me remito. El Índice de Competitividad Regional 2015, ubica a Loreto en el último lugar en competitividad regional ¿Cómo salir de esta situación deprimente? ¿El gobernador regional de Loreto, lo sabrá? ¿Qué se está haciendo para sancionar la corrupción de los créditos agrarios?

Los últimos diez años han marcado un retroceso lamentable para el pueblo loretano y estas son las pruebas irrefutables de mi categórica afirmación. Loreto ocupa el último lugar en el rankin nacional en cuanto a infraestructura física para su desarrollo. En los últimos ocho años de gestión regional y municipal de los movimientos «independientes», hemos retrocedido en vez de avanzar hacia el desarrollo y bienestar. Se ha utilizado ineficientemente los recursos , los gobernantes y equipos técnicos han demostrado ineptitud en la toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos de inversión pública. Ha llegado la hora de que el pueblo loretano, apueste por propuestas serias, viables y realizables, que apueste por tecnócratas, estadísticas y políticos pragmáticos y no populacheros que llegan al poder en base a la mentira e hipotecas, y una vez allí no saben qué hacer ni por dónde conducir al pueblo.

La crisis moral, no escapa a ninguna institución, las acciones corruptas de sus representantes; es una lacra que no permite avanzar hacia la justicia social, hacia el desarrollo de los pueblos, porque los corruptos, encuentran respaldo en las instituciones encargadas de investigar, juzgar y sancionar a los corruptos ¿Qué se viene haciendo para sancionar la corrupción de las lanchas?

El nuevo Gobierno Regional de Loreto, mejor dicho, el gobernante regional de Loreto, tiene en frente un gran desafío, el pueblo loretano no soportará por mucho tiempo sus argumentos de que no tiene recursos para resolver los problemas, pronto se cansará y le exigirá que atienda sus demandas, porque para eso fue elegido, para encarar los problemas y resolverlos de la mejor manera y lo más pronto posible.

Las circunstancias obligan a Meléndez Celis a convocar a los representantes del gobierno nacional, gobiernos locales y todas las fuerzas políticas, sociales, económicas y gremios sindicales, a una mesa de diálogo y concertación para tomar decisiones consensuadas en pos de la gobernanza y la gobernabilidad de la región Loreto.

Acción Popular, nuevamente pone al servicio del pueblo loretano, su Plan de Gobierno Regional y su desinteresado deseo y aporte en pos de la convivencia pacífica y la institucionalidad democrática regional. ¡Adelante!