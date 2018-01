Para apoyar a las comunidades campesinas y nativas de la Amazonía

La Organización Regional de Integración y Conservación Amazónica/ORICA, es una nueva organización que inincia sus funciones en los próximos días, ha sido creada con la finalidad de llegar hasta comunidades donde otras organizaciones no lo han hecho y buscará defender a indígenas y campesinos, quienes en los últimos años no lograron satisfacer sus demandas.

Con la construcción de nuevas carreteras y ejes de penetración, muchas comunidades se han visto afectadas en sus costumbres y formas de vida, debido a la presencia de colonos provenientes de otras partes del Perú, quienes están haciendo de las suyas con las tierras sin que organización alguna salga en su defensa.

Luego de varias reuniones, ha sido elegido como presidente de esta organización el ex dirigente de AIDESEP, Luis Tina López, quien manifestó, “con esta nueva organización no se piensa competir con otras organizaciones ya existentes; pero sí, en lo posible, se va a llegar hasta las comunidades y conocer sus problemas directamente, como son la tala ilegal de árboles, donde en la mayoría de las veces son engañados por empresarios, quienes se enriquecen y dejan en la miseria a los campesinos y nativos. Lo que buscamos es tener una presencia personalizada y directa en toda la Amazonía”, enfatizó el dirigente.

A su lado, el vicepresidente Haler Díaz Manama, quien es un dirigente campesino de muchos años de trayectoria, indicó que “el objetivo es la conservación de la biodiversidad en toda la Amazonía, debido a la inacción de las dirigencias de otras organizaciones que dicen velar por los derechos de las comunidades campesinas y nativas. Todos los dirigentes y los asesores tenemos una visión concreta de lo que planteamos a favor de los campesinos y nativos, por lo que vamos a reorientar el sector agrario que no está siendo bien dirigido por supuestas organizaciones, pero cuyos dirigentes siempre están buscando lo personal, el ejemplo claro está que cuando los campesinos y nativos son atropellados por madereros, no hay quien los defienda, y nosotros lo vamos hacer”, destacó.

La Organización Regional de Integración y Conservación Amazónica-ORICA tiene como sede la calle Távara West Nº 902 y cuenta con un grupo de profesionales y asesores de mucha experiencia en el tema del apoyo al campesino y al nativo, como el abogado Gabriel García Villacrez, que en su trayectoria profesional ha sido asesor de diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional, el biólogo José Grocio Gil Navarro especialista en conservación de la biodiversidad amazónica y experimentado en reservas, entre otros profesionales en ingeniería forestal, agronomía y otras especialidades.

“Nuestro objetivo es la defensa de las poblaciones indígenas y campesinas que en los últimos años no cuentan con las respectivas organizaciones que velen por sus derechos, sus territorios y la conservación de sus bosques en la región Loreto, y vamos a llegar con el apoyo legal, técnico y proyectos a las comunidades campesinas e indígenas, además de retomar el tema de los indígenas que se encuentran en las cárceles injustamente”, sostuvo el abogado Gabriel García.

Esta nueva organización se gesta en vista que no hay el apoyo respectivo a las comunidades campesinas e indígenas, y además que la mayoría de dirigentes se encuentran enquistados años de años y no hay el apoyo respectivo. (GL)