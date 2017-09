Escribe: Ing. César Calderón Vela

Reg. CIP. N° 32486

El Primer Censo en el país lo hizo Ramón Castilla en el año 1,869 a los seis (6) meses de haber asumido la presidencia del Perú. Un asistente le dice: ¿Permiso?… ¡Señor Presidente!: ¡Aquí tiene los Datos del Censo! Castilla lee con atención: Población: 1’830,000 habitantes; Analfabetos: 87%; Llama a su secretario y le da orden: En la reunión: “Señores ministros ante los primeros datos del Censo voy a proclamar mi primera política de Estado por un siglo” ¡Escuelas, Escuelas, y más Escuelas!…

Esta tarde reunión de Gabinete de Ministros. En su gestión de gobierno construyó 1,117 escuelas (Una cada dos días contando sábados y domingos); La Escuela Naval, más el Colegio Militar, más la compra de la Flota de Mar, (Hay que recordarle que Castilla no confiaba en el país del Sur Chile), y siempre proclamaba ¡Si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos (2) barcos!; Más los rieles, que eran en longitud más que la suma de todos los rieles de América; Más el telégrafo a países vecinos; Más el Código Civil, más el Banco de la República, (Así se llamó al principio). Sus importantes reformas en la política peruana y en la sociedad de su tiempo, confirman estos aciertos; la más recordada de sus obras es la manumisión de los esclavos negros, decretada oficialmente en 1,854. Pero también dio la Ley de la Libertad de Prensa; abolió el “tributo indígena”; abolió la pena de muerte; fundó el Servicio Diplomático; reformó la Administración Pública; estableció el Presupuesto; pagó la Deuda Externa e Interna; órganizó el Consejo de Ministros, creando su Presidencia; inició la Reforma Educativa.

Más… más tres (3) detalles: 1.- Cuando lo entierran en el cementerio “Presbítero Maestro” a su muerte el 30 de mayo de 1,867, al despedir sus restos en su última morada, el capellán dice: “Se va el cerebro más poderoso que haya producido América”.

2.- En la Universidad Mayor de San Marcos, cuando inauguraban la Academia Nacional de Ciencias, dispuesta por Castilla en su Presidencia, el rector lo invita a hablar a Castilla … Ya estaba medio sordo y lo primero que dice es: “Señores, veo en este salón académico de esta primera casa de estudios, muy repleto, y no hay ninguna sola mujer que nos acompañe, pero yo les aseguro que dentro de un siglo, el Perú en sus Universidades va a tener más mujeres que hombres”. 3.- Cuando deja la Presidencia en el año 1,862, se da cuenta que no tiene casa propia. Se va a vivir con su hijo Juan Castilla, mientras piensa como resolver su situación. El problema era que no tenía medios para comprar una vivienda. Había estado tan ocupado en hacer la grandeza del país que se había olvidado de sí mismo.

¿Alguien de nosotros peruanos de nacimiento sabía de lo que había hecho el Gran Mariscal Ramón Castilla? Cómo extrañamos el nivel y la calidad de persona de llevar bien en alto la banda presidencial y para orgullo de todos nosotros, haber tenido un presidente que dio todo su tiempo al Perú.