Mediante Resolución Administrativa Nº 287-2017-P-PJ

Integrará como representante de Corte de Loreto el Equipo de Trabajo, para elaboración de propuestas que mejoren proceso penal

Firmado por el presidente del Poder Judicial, Dr. Duberli Apolinar Rodríguez Tineo, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Resolución Administrativa N° 287 -2017-P-PJ, de fecha 17 de julio del 2017, designó al juez superior de la Corte Superior de Justicia de Loreto–CSJLO, Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, para integrar un Equipo de Trabajo a nivel nacional.

Es así que a través de la mencionada resolución se constituye el Equipo de Trabajo para la elaboración de propuestas para el mejoramiento del proceso penal que lo conforman 17 magistrados, además de 4 asesores técnicos y 1 secretario técnico. La coordinación lo asume el Dr. José Antonio Neyra Flores, juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Respecto a esta designación, el Dr. Carlos Del Piélago, comentó: “Debo señalar que es un honor participar de esta comisión, pero, también es una gran responsabilidad y lo que voy a hacer es convocar a mis colegas magistrados del área penal de esta Corte, para llevar su voz, para que no sea simplemente la voz de Carlos Del Piélago, sino, la voz de todos los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Loreto y poder contribuir señalando cuáles son los problemas que en estos momentos estamos padeciendo. Qué necesidades existen? Qué aspiraciones tenemos? Qué es lo que se puede trabajar? eso porque tenemos un tema que es de orden presupuestal”.

El magistrado precisó: “Primero, el Estado no nos da presupuesto y por lo tanto no nos permite satisfacer las necesidades de la población en la medida de lo que también esperan. Son muchos temas que se tienen que ver, por ejemplo cómo puede ser real el sistema de notificaciones vía electrónica cuando tenemos una grave deficiencia en toda la red a nivel de Loreto, que es materia inclusive de queja continua de toda la población, respecto a la empresa proveedora de este servicio”.

Del mismo modo, dijo, “los temas del cómo poder comunicarnos con las zonas distantes donde habita la población y que no tenemos vías de comunicación como existe en otras partes del país. La selva es absolutamente distinta al resto del país. Nuestras vías de comunicación son los ríos, pero transitar por los ríos resulta altamente costoso en función a combustible y no se nos proporciona presupuesto para poder cubrir esta necesidad”.

Acotó: “Segundo, cómo capacitar mejor a todo el personal para que tenga un nivel más alto, cómo satisfacer las necesidades y aspiraciones de este personal que también quiere ganar lo suficiente y que no se nos vaya a otro sitio luego que esté capacitado, porque al final nos quedamos sin nadie. Ya nos ha pasado en más de una oportunidad que otras instituciones ofrecen mejores condiciones y nuestra gente se va. A su vez, cómo hacer que los magistrados tengamos un mejor nivel. Esos dos temas en general, por citar solamente algunos de los tantos puntos que tenemos que abordar”.

Del Piélago Cárdenas, afirmó: “La vocación es de mejorar el sistema penal, y ese es el compromiso que hemos adoptado todos los magistrados y que ha sido puesto de manifiesto por el presidente de la Corte en declaraciones que ha dado al diario La Región con ocasión del Día del Juez.

Nosotros estamos trabajando para mejorar. Nosotros recogemos las críticas, pero también hay que señalar que estamos limitados en número, limitados en presupuesto, y tenemos que eso hacerlo evidente en las propuestas que vamos a hacer.

Necesariamente se pueden hacer propuestas de cambios legislativos, hay que verificar qué cosas se podrían hacer. En sí estamos recién iniciando, para poder trabajar en conjunto los primeros pasos. Ya se nos ha remitido la documentación pertinente para tener un panorama claro sobre cómo están las cosas y de esa manera empezar a trabajar.

Se refirió a la video conferencia realizada el reciente lunes, como el primero de los muchos actos de los miembros de la comisión, “en los cuales vamos a tener que estar dedicando con mucho gusto nuestro esfuerzo, para tener un mejor sistema de justicia. Eso es paralelo a las responsabilidades de la sala penal, porque nosotros no podemos dejar de trabajar y asistir, justamente es dedicarle más horas, pero, obviamente mi compromiso es con la comunidad y debo asumirlo con todo lo que ello significa”.

