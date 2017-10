Por disposición del Poder Judicial.

Fueron dadas de baja y podrán ser utilizadas para uso exclusivo como material de enseñanza.

Tras una gestión ante las instancias respectiva del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Loreto, consiguió que el Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO Ricardo Palma de Iquitos, recibiera en calidad de donación cinco (05) motocicletas para que sean utilizados como material educativo para las prácticas en la carrera de Mecánica de Motos.

“Se hizo el trámite y se evaluó, y la gerencia de Administración del Poder Judicial lo aprobó, para uso exclusivo de material educativo, para hacer práctica de los sistemas de las motos, más no, para utilizar como vehículos para desplazarse. Ya no van a tener esa función sólo como material didáctico, no van con placa ni con tarjeta de propiedad, es un material didáctico y pueden desarmarlas para hacer sus clases”.

Así de explícito fue el Lic. Jorge Mejía Bayona, representante del Poder Judicial que llegó a Iquitos para cumplir con el trámite que beneficia a centro de educación técnica mencionada.

De su parte, la directora del CTPRO Ricardo Palma, Nuvia Margot Sánchez y la administradora del mismo, Antonia Macedo Paima, expresaron su agradecimiento por el donativo. “Va ser muy útil porque como se sabe las carreras están enfocadas a una demanda laboral por lo que el estudiante debe manejar bien el sistema, en este caso de mecánica de motos, que le va permitir al estudiante a tener más conocimiento, a afianzar sus capacidades”, dijo Sánchez.

En la breve ceremonia de entrega además del representante del Poder Judicial y de la entidad beneficiaria, participaron la Lic. Gilda Hidalgo Chávez, administradora del Módulo Penal Central del Nuevo Código Penal y el Lic. Julio Dávila Soto, del Área de Logística y Control Patrimonial.

Esta entrega se formalizó mediante la Resolución Administrativa de la Gerencia de Administración y Finanzas del Poder Judicial, Nº 179-2017, que resolvió en artículo primero: aprobar la donación a favor del Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO Ricardo Palma de Iquitos, de cinco motocicletas dadas de baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa, para uso exclusivo como material de enseñanza en la opción ocupacional de mecánica de motos, sin derecho a inscripción registral.

Artículo segundo: dispóngase que la Oficina de Administración de la Corte Superior de Justicia de Loreto, proceda a la formalización de la entrega física de los bienes materia de la donación, a la dirección de la entidad educativa beneficiaria, con la participación de un veedor designado por el Órgano de Control Institucional y otro de la Sub Gerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, debiéndose de suscribir el Acta de Entrega –Recepción respectivo, así como el cierre definitivo de la partida registral vehicular de las cinco unidades vehiculares menores donadas.

Y en el artículo tercero precisa: Encárguese a la Sub Gerencia de Control Patrimonial y Saneamiento la notificación de la presente Resolución Administrativa, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, Administración de la Corte Superior de Justicia de Loreto, al CETPRO Ricardo Palma y Sub Gerencia de Contabilidad. (Diana LM.)