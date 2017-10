Venció sin convencer a un equipo que terminó con 10 hombres

Estudiantil CNI venció 1-0 el domingo a San Alejandro de Pucallpa en el estadio Max Augustín de Iquitos, en cotejo válido por la quinta fecha de la etapa Nacional de la Copa Perú, y con ello sumó 10 unidades que prácticamente lo coloca para jugar un repechaje buscando acceder a octavos de final.

Si tuviéramos que catalogar al partido de ayer, diríamos que Estudiantil CNI jugando feo sumó tres puntos más. Cuando el espectador llegó al estadio, se imaginaba ver a un equipo loretano avasallador y con ganas, atacando con varios hombres, generando jugadas de gol desde el pitazo inicial.

Pero no, el equipo dirigido por Jorge Machuca se mostró soso en casi todos los momentos del partido, que hasta daba la sensación que solo se motiva cuando juega con Kola San Martín, ya que lo visto ayer no fue ni la mitad, en actitud, de lo que se vio hace unos días.

Si bien es cierto ganó y que acá lo que cuenta son los tres puntos, sufrió más de la cuenta para vencer a los pucallpinos que en los 15 minutos finales jugó con diez hombres por expulsión de su arquero Gonzales. Ni porque tenía un hombre más, Estudiantil CNI no pudo marcar más goles y hasta la visita sacó fuerzas de flaqueza para hacer daño y casi hasta consigue el empate.

Al cuadro iquiteño le falta mucho por corregir, no hay quien acompañe y juegue al ritmo de Branco Quiqube en el mediocampo, y abusa del pelotazo buscando siempre a Junior Zambrano que no es ni la sombra del año pasado cuando jugó por Kola San Martín y todo lo veía gol. Ahora luce apagado y sin fuerza. La afición y la prensa se pregunta si no hay más delanteros con sus características.

Cuando se jugaba los 15 minutos del segundo tiempo, luego de una primera etapa aburrida, llegó el gol de Pedro Rojas, que había ingresado por José Flores al inicio de la complementaria, luego de aprovechar un centro corto de Meléndez para conectar de cabeza.

Otra vez el gol de la victoria lo puso un jugador que estaba en el banco de suplentes, al igual que ante Kola San Martín donde anotó Marín que luego fue expulsado por doble amarilla al sacarse el polo por festejar.

Lo cierto es que Estudiantil CNI no invita a soñar con este equipo (sin temor a equivocarme, mejor jugaba el año pasado). Se espera que pueda mejorar mucho. (Gonzalo López)