Ladrones se llevaron más de 30 mil soles.

Como para no creerlo. Ayer en horas de la madrugada cuatro sujetos dieron de comer una hamburguesa, al parecer, con un potente somnífero al guardián de la heladería D’Onofrio ubicado en la calle Guardia Civil sector de Pampachica, en Iquitos. Pero no contentos con eso, le invitaron una gaseosa que también habría tenido una potente droga.

Los alimentos contenían sustancias toxicas que hicieron que el anciano de 65 años acabara drogado. Fue en esos precisos momentos que los sujetos aprovecharon para ingresar al interior de la empresa y llevar la caja fuerte que contenía más de 30 mil soles en efectivo.

Además los delincuentes se llevaron un CPU, una laptop y un BTR donde se encontraban las evidencias del registro de las cámaras de seguridad. Finalmente los ladrones huyeron con dirección desconocida.

Tras el robo el vigilante se quedó dormido sobre su silla por varias horas. Fueron los trabajadores de la empresa quienes llegaron cerca de las 6 de la mañana hasta su centro de labores quienes se percataron del robo y dieron aviso a la policía quienes llegaron al lugar de los hechos minutos después.

Los ladrones se llevaron el BTR, borrando así todas las pruebas que les incriminarían de este hecho delictivo. A decir de Humberto quien no quiso dar su apellido, dijo que en horas de la madrugada se encontraba sentado en una banquita haciendo su trabajo y de la nada aparecieron cuatro sujetos quienes se bajaron de un motocarro y le invitaron la gaseosa y la hamburguesa le recibió y empezó a comer, “a los minutos sentí mareos y me quede medio inconsciente, veía todo borroso, luego no recuerdo nada” sostuvo el vigilante.

El caso fue denunciado en la comisaria del sector para que continúen con las diligencias respectivas. (C. Ampuero)