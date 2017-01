19 días sin el suministro de agua

Contamana. Después de mucho tiempo los contamaninos salieron a las calles para hacer sentir su voz de protesta contra las autoridades locales y regionales, por la falta de cumplimiento a la palabra empeñada de resolver el problema de agua y desagüe de la ciudad, compromisos asumidos por las autoridades al inicio de su gestión, sin embargo no lo consideraron como obra prioritaria.

Han transcurrido dos años de las actuales administraciones, hasta el momento no hay nada concreto, a esto se suma la percepción que tiene la población a la falta de diálogo fluido que debe existir entre el alcalde provincial y el gobernador regional, seguramente por los colores políticos que representan, el gobernador regional del MIL y el alcalde ucayalino de Fuerza Loretana.

Llegó el 2017 y sin agua en Contamana

El pasado 22 de diciembre, cuando los contamaninos de diferentes barrios se alistaban a preparar las tradicionales chocolatadas por navidad, se dieron cuenta que no había suministro de agua, pensaron que sería por una horas; sin embargo, a medida que pasaba el tiempo no había solución y en un escueto comunicado la municipalidad anunciaba que el sistema de bombeo había colapsado.

Desde esa fecha hasta el día hoy, 08 de enero, no hay el suministro de agua en Contamana, así se recibió el año nuevo de 2017, los responsables de la administración del agua anuncian el reinicio del servicio y no pasa nada, en tanto el descontento se está generalizando, la población decidió presionar a las autoridades locales y regionales, con una movilización popular

Tarde, pero vale

Ante el anuncio de una medida de fuerza del parte de los pobladores, para presionar al alcalde provincial Paquito Ramírez Gratelly y al gobernador regional Fernando Meléndez, en días pasados en este medio se publicó en primera página que ya estaba en proceso de elaboración del expediente técnico para la ejecución de tan ansiada obra del agua y desagüe de Contamana.

Relativamente tarde, pues la movilización ya estaba convocada, pero este hecho puso al descubierto que no hay una buena comunicación entre ambas autoridades, aunque ambos declaran que no tienen problemas; sin embargo, hay contradicciones, por ejemplo unos días atrás el alcalde dijo que no conocía nada, pese que había enviado varios documentos a la autoridad regional y el martes pasado salen con que ya está en proceso dicha obra.

Movilizacion, contamanazo

La movilización fue una reacción espontánea de los contamaninos, se centró en la falta de suministro de agua que ya lleva más de 19 días, si bien es cierto que la municipalidad realizó la adquisición de una nuevo equipo de bombeo, para tan mala suerte éste no se adecúa al sistema, hacen esfuerzo para ello, pero al momento sin resultados positivos, por lo que tendrían que de devolverlo donde compraron.

Luego de recorrer varias arterias de la ciudad, la muchedumbre se concentró en la plaza Alfredo Vargas Guerra, como una advertencia a las autoridades que “… Contamana ya se despertó…”, por lo que determinaron conformar el comité electoral para la elección de los dirigentes del frente patriótico que está integrado por el profesor Luis Villasís, profesora Marina Paredes y el ciudadano Antonio Taminchi. RODOLFO LOVO TELLO