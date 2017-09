Podría ser el inicio de su retiro de Loreto.

Arbitrariamente se llevan 27 plazas orgánicas en Salud.

No pueden llevarse las plazas orgánicas con su presupuesto a Iquitos.

Medios periodísticos de Contamana en días pasado pusieron a la luz que 27 personas, entre médicos, obstetras y personal técnico, desde hace muchos años están en condición de destacados en la Dirección Regional de Salud de Loreto y laboran en Iquitos, al parecer este personal por un periodo trabajaba en Contamana o en la provincia de Ucayali, hasta lograr su nombramiento y luego usando argucias administrativas lograban su destaque.

Legalización del irregular destaque

El pasado 20 de septiembre la Dirección regional de salud de Loreto emitió la Resolución 1042-GRL-DRSL/30.01, mediante el cual se intenta legalizar el irregular destaque de los 27 trabajadores entre Médicos, técnicos y asistentes, y con ello se deja sin plazas orgánicas a la Red de Salud de la provincia de Ucayali, como si no les importara la atención en salud de los pueblos de esta jurisdicción territorial, más aun cuando la misma DRSL., conoce de las limitaciones del servicio asistencial.

Este personal “destacado”, no se conoce administrativamente, como lograron salir de Contamana con su plaza y presupuesto, para trabajar en la ciudad de Iquitos, a sabiendas de la extremada carencia de profesionales de la salud, en un sin número de oportunidades el propio centro de salud de Contamana no tenía médicos por varias semana, y esta institución tiene 07 médicos nombrados pero trabajan en la ciudad de Iquitos y lo peor es que nadie sabía, lo manejaban muy secreto como si fuera cuestión de estado.

El Alcalde se pronuncia

La autoridad Municipal Prof. Paquito Ramírez Gratelly, luego de conocer la noticia a través de los medios de comunicación, convoco a una reunión de urgencia a los representantes del Gobierno Regional entre ellos al Gerente de la Sub Región Ronald Panduro y a la jefe de la Red de Salud Giovanna Flores Arancibia, la reunión duró casi una hora, concluyendo que dichos funcionarios ya habían realizado la observación a dicho documento y que en un plazo no mayor de 10 días se tendría la respuesta. El alcalde Provincial, Ramírez Gratelly envió un oficio dirigido al Gobernador Regional, expresando su preocupación por esta actitud.

Frente Patriótico base Ucayali

Los dirigentes del frente patriótico presidido por Eliseo Inquelltupa Huayllas, se reunieron en horas de la noche para tratar sobre los destaques a Iquitos del personal del centro de salud, finalmente acordaron dar un plazo de 48 horas para que dejen sin efecto la mencionada Resolución Directoral, así mismo señalan que si no tiene la respuesta en dicho plazo convocaran a un paro de 24 horas, y si con esta medida de fuerza no hay solución a una huelga indefinida, con la posibilidad de conformar la comisión de desmembramiento de la región de Loreto.

Recategorización es un hecho

La odontóloga Giovanna Flores Arancibia, dijo que pese a estos impases que han surgido de manera sorpresiva, con esta resolución directoral, el proceso de recategorización no se detendrá por el contario nos compromete a ponerle mayor voluntad y trabajo, pues si lo más difícil se superó como es elevar al centro de salud a unidad ejecutora, ahora nos toca rebatir desde un punto de vista legal-administrativo que la decisión del Director Regional de Salud, es improcedente. No pueden llevarse las plazas orgánicas con su presupuesto a Iquitos, nosotros estamos con el nivel de unidad ejecutora 406, creado por Ley expresa dado en el Congreso de la República, y es de conocimiento del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud.

El pueblo contamanino que está atento a estos acontecimientos espera que el Gobernador Regional, ordene dejar sin efecto la mencionada resolución directoral, caso contrario como están los ánimos podría terminar en protestas generalizadas, más aun cuando ya autoridades han expresado su desacuerdo por dicho documento de la DIRESA.

(Rodolfo Lovo – Contamana)