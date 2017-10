Gobernador Fernando Meléndez señala:

Carreteras, infraestructuras educativas, saneamiento básico registran avances notables en la provincia de Ucayali.

La inversión que se está ejecutando más la proyectada para el siguiente año llegará a 180 millones de soles, aproximadamente.

Una intensa jornada de trabajo matizada por la emotividad del 117 aniversario de creación de la provincia de Ucayali, cumplió el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez, en Contamana. La autoridad regional fue recibida jubilosamente en el aeródromo de esta ciudad e inmediatamente dio inicio a su nutrida agenda programada para la Perla del Ucayali.

Campaña Quirúrgica

Del aeropuerto, acompañado por una muchedumbre, el gobernador regional de Loreto se dirigió al Centro de Salud de Contamana, donde la Red Asistencial de Ucayali desarrolla una masiva campaña quirúrgica con médicos especialistas en convenio con ESSALUD Ucayali, beneficiando a un total de 57 personas intervenidas, el 60% de ellos por hernias, y en menor grado por vesícula, apéndice y peritonitis, utilizando en algunos casos cirugía laparoscópica. Paralelamente se benefició a 3000 personas con atención médica por especialistas cubanos y brasileños en las especialidades de Neurología, Ginecología, Urología, etc.

Rendición de Cuentas

Posteriormente, el gobernador Meléndez se trasladó hasta los ambientes de la sede de Contamana de la UNAP, donde se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Loreto correspondiente al primer semestre del año 2017. En esta audiencia expuso los notables avances registrados hasta la fecha en lo que corresponde a la conectividad regional detallando los proyectos, los montos y los plazos de aquellos que se están ejecutando, de los que están en estudios y de los que se han considerado en la Programación Multianual de Inversiones 2018-2020. También resaltó los avances en proyectos productivos y ambientales, en la atención de la salud y la educación, el crecimiento de las inversiones en más de 400% respecto del monto programado al inicio del año, “lo cual habla de la capacidad de nuestro gobierno regional de conseguir recursos económicos en un momento en que el canon petrolero se ha reducido a su mínima expresión y, habla de la calidad de gasto que estamos haciendo, siendo éste ahora un gasto eficaz, transparente y responsable de los dineros del pueblo loretano”, señaló entre los aplausos de los concurrentes.

Luego de culminada la audiencia, el gobernador se mezcló con el público asistente y atendió a las delegaciones presentes, entre productores rurales, organizaciones populares, asociaciones juveniles, mujeres emprendedoras, entre otros, dialogando con ellos, escuchando sus demandas y disponiendo la atención que corresponde a cada uno de los casos en el marco de la ley.

Infraestructura Educativa

Terminada la audiencia, Meléndez verificó los avances de la construcción de las obras de infraestructura educativa que su gestión está realizando en la ciudad de Contamana. Estuvo primero en la obra de construcción del Colegio Primario N° 64194, ubicado en un terreno antiguo de la UGEL Ucayali, una infraestructura sólida que tiene dos pisos, áreas administrativas, auditorio, 10 aulas, patio de deportes con cobertura, comedor, laboratorio, sala de innovación, cocina y una novedosa planta de tratamiento de aguas servidas, registrando actualmente un avance de 90% lo que hace posible que se inaugure este año, según le fue informado por los funcionarios y técnicos de la Gerencia de Desarrollo Provincial de Ucayali.

Posteriormente visitó el Colegio Primario N° 610162 y la Inicial N° 6169 del Asentamiento Humano “Faustino Zapico Ramos”, dos modernas obras que registran un avance de 70%. En el caso del Colegio Primario N° 610162 con 6 aulas, sala de innovación, oficinas administrativas, comedor, patio de deportes, planta de tratamiento de aguas servidas. En el caso de la Inicial N° 6169, comedor, dos aulas, sala sicomotriz, administración, planta de tratamiento de aguas servidas. En este lugar, el gobernador regional fue recibido con algarabía por los padres de familia quienes resaltaron que es la primera autoridad regional que les visita con obras concretas, reconociendo el esfuerzo que está desplegando el Gobierno Regional de Loreto para materializar dos de sus más caros anhelos en este importante sector de la ciudad de Contamana.

Ya en horas de la noche visitó el Colegio Emblemático “Valentín de Uriarte” que hasta hace poco tenía sus estructuras y aulas deterioradas e inundadas por aguas servidas que provenían de caños adyacentes que ha sido una de las herencias pesadas de la gestión anterior que pese al millonario gasto que hizo no pudo poner en servicio esta infraestructura. “Aquí me comprometí con los padres de familia a solucionar esta pesada herencia y lo hicimos, pues gastamos cerca de un millón de soles para hacer las correcciones estructurales y poner en operatividad las aulas del pabellón que permanentemente se infestaban de aguas servidas”, informó el gobernador regional quien además con los planos en mano mostró lo que será la moderna infraestructura de tres pisos que su gestión está terminando para construir un pabellón de secundaria de tres pisos, además de dos canchas deportivas con cobertura, a un costo aproximado de 12 millones de soles que será el mejor regalo en las bodas de oro de este colegio emblemático.

Del mismo modo dio a conocer que el Gobierno Regional de Loreto viene preparando los expedientes para la construcción de nueve infraestructuras de inicial y primaria en igual número de comunidades nativas shipibas que están asentadas a lo largo del río Pisqui, tributario del río Ucayali y que no tendrán nada que envidiar a otras infraestructuras que se están construyendo. Las comunidades beneficiarias serán: Manco Cápac, Vencedor, Nuevo Edén, Charashmaná, Santa Rosa, entre otros.

Al día siguiente, en horas de la madrugada, el gobernador Meléndez se trasladó por vía fluvial hasta la comunidad nativa de Canaán de Cachiyacu, la más grande y de mayor población shipiba del río Ucayali, en la que los pobladores mostraron su satisfacción y agradecimiento por la construcción de su Colegio Secundario que tiene seis aulas, laboratorio, sala de innovación, cocina , comedor, áreas administrativas, patio de deportes con cobertura, planta de tratamiento de aguas servidas, componentes propios de una infraestructura educativa moderna.

Conectividad

De otra parte, Fernando Meléndez, en diferentes reuniones de trabajo, informó a la población acerca de los avances en lo que respecta a las obras de conectividad para la provincia de Ucayali. Anunció que en un plazo de 45 días, el aeropuerto de Contamana tendrá un sistema de balizaje adquirido por el Gobierno Regional de Loreto que permitirá a los aviones aterrizar en la noche. “Esta pista de aterrizaje fue inaugurada en marzo de 1992, desde allí han pasado más de 25 años y, a pesar del abundante canon petrolero con que otros gobernantes han contado, nunca se acordaron de poner el balizaje y la señalización adecuada, nosotros hemos puesto un sistema de radiotransmisión con alcance de 15 millas, pero ampliaremos ese alcance a 40 millas, pondremos el balizaje y mejoraremos la zona de parqueo y de señalización de la pista”, dijo la autoridad regional.

Señaló también que la carretera San Cristóbal- Dos de Mayo antiguo -un pueblo de raigambre histórica- en el distrito de Sarayacu, y que tiene una longitud de 4 km está prácticamente concluido, faltando solo los trabajos finales de un puente que se concluirá en estos días, de manera que en unas semanas debe estar inaugurándola. Están en marcha otras obras de conectividad como la carretera Pampa Hermosa-Inahuaya de 17 km que servirá de soporte a la producción y productividad en esa zona de la provincia de Ucayali.

Indicó que está instruyendo a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto para que a partir del año 2018, se haga cargo del mantenimiento periódico y rutinario de la carretera Contamana-Aguas Calientes. “El alcalde provincial de Ucayali me solicitó varias veces y formalmente que le entregue la carretera para que el gobierno local lo administre, lo que hicimos efectivamente, sin embargo, aquí en la audiencia he escuchado de boca de los productores y vecinos que la carretera está en pésimas condiciones a pesar de que se les cobra un peaje. Por esta razón, voy a pedir que me devuelvan la carretera Contamana-Aguas Calientes para que nosotros nos encarguemos de su mantenimiento, decisión que estoy instruyendo al Director Regional de Transportes y Comunicaciones para que lo implemente”, señaló.

En el mismo rubro de conectividad señaló que “estamos impulsando la carretera Orellana-Huallaga que debemos trabajar en forma mancomunada con el Gobierno Regional de San Martín y que “estamos camino a aprobar el expediente técnico para la construcción de la carretera Paraíso-Las Palmas-Alto Contamana-Nuevo Loreto- Nuevo Picota, todos ellos pueblos del distrito de Pampa Hermosa, una vía que nos enlazará con Shamboyacu en el departamento de San Martín que es una zona altamente productiva de café, cacao y arroz”

Saneamiento de Contamana

Por otro lado, informó que por una gestión efectuada ante el Ministro de Vivienda, Carlos Bruce, se ha declarado la admisibilidad del proyecto de nueva construcción del agua potable y desagüe de Contamana. “Como sabemos, en un anterior proyecto de agua y desagüe para esta ciudad, se han dispendiado cerca de diez millones de soles, pero el agua y el desagüe que anunciaron entonces no existe, no hay ningún servicio nuevo ni mejorado, al contrario aquí como en Iquitos lo que ha habido es destrucción”, señaló. Precisamente, por ello “estamos terminando un expediente técnico para una nueva construcción que tendrá dos reservorios de 900 m3 ubicados en los barrios de Maracaná y Shiringal, más un reservorio de 50 m3 de apoyo, los que se alimentarán en gran parte del río Ucayali; complementándose con una red de desagüe y una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada a 1 km de la última casa de la calle Amazonas y que tendrán doce estaciones de bombeo, evitando de esta manera la contaminación de los ríos”, señaló. Prometió que cuando el expediente esté listo, se informará a la población los detalles de este importante proyecto para la calidad de vida de los contamaninos.

Por otro lado, anunció que ha instruido a la Gerencia de Desarrollo Provincial de Ucayali para que inicie los estudios a fin de dar una solución definitiva al grave problema de más de cincuenta años del llamado Caño Arenal que le da un aspecto desagradable al centro de la ciudad de Contamana. “No es posible que por plena plaza de Armas, frente a dos importantes instituciones educativas donde estudian nuestros niños y jóvenes y por las veredas de las casas de vecinos, tengamos un caño maloliente y lleno de basura. Podemos darle un cauce a este caño, construir en estas tres cuadras una alameda por donde circulen solo peatones, con un diseño especial que permita su mantenimiento rutinario, embellecerlo con arquitectura ornamental y con áreas verdes. Eso es posible y hay que hacerlo para que los visitantes no se encuentren con un espectáculo grotesco y contaminante cuando lleguen a Contamana y para que los vecinos mejoren su calidad de vida. Lo vamos a hacer”, dijo.