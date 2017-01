“Pero debe seguir siendo el hospital de los pobres”, indica médico Segundo Pinillos

El doctor Segundo Pinillos, indicó que a pesar que el nuevo hospital Iquitos será moderno, debe seguir con la esencia que debe seguir siendo el ‘hospital de los pobres’.

Al comienzo de este año 2017, quiero pedir a la población de Loreto que tenga confianza en las autoridades del sector salud porque consideramos que van a hacer todo lo humanamente posible para que el hospital Iquitos no pierda esa mística y se siga trabajando en beneficio de los más necesitados, no se debe perder la connotación de ser el ‘hospital de los pobres’.

El nuevo hospital Iquitos que se va a construir así tenga una estructura moderna, no debe perder el sentido de dar todo en beneficio de la población que tanto necesita, que es la aspiración”, indicó el doctor Segundo Pinillos.

“Lo que la población espera es que se construya sí o sí el nuevo hospital Iquitos, pues han pasado tres gestiones regionales y son cerca de quince años que estamos esperando los médicos, los asistenciales, los administrativos y sobretodo la población, pues se puso una maqueta en la época de Robinson Rivadeneyra, pasó Yván Vásquez y hoy con la gestión de Fernando Meléndez se espera que se haga una realidad.

No nos olvidemos que el gobierno central a nosotros nos ve como inquilinos precarios, pues no tenemos acceso al presupuesto porque no contribuimos con nada, ese criterio errado que tienen las autoridades nacionales se debe revertir, es por eso que es muy importante la capacidad de gestión que deben tener las autoridades del sector salud en Loreto.

Ya estamos a la mitad de la gestión de Fernando Meléndez y esperamos que se construya en este espacio de tiempo el nuevo Hospital Iquitos para que después no sea un lamento y luego no se entre en la cadena de frustraciones de Rivadeneyra e Yván Vásquez, eso se debe evitar”, sostuvo el galeno.

Por otro lado, dijo que desde el año 1991 está trabajando en el Hospital Iquitos y espera verlo pronto construido modernamente y con buen equipamiento.

“Pero sin perder la mística de atención a los pobres, porque las grandes obras van a quedar y espero que Fernando Meléndez quede en el recuerdo con esta gran construcción”, expresó.

Finalmente dijo que se debe mejorar el sistema de la prevención de la salud, se deben hacer conversatorios para que la población se vea involucrada en las decisiones del sector salud y con un trabajo amplio entre todas las autoridades. (Gonzalo López)