Así lo dio a conocer el consejero regional Aliardo Solsol Mera.

Será en la próxima sesión del Consejo Regional a desarrollarse el próximo 15 de agosto en Yurimaguas.

Este jueves tres de agosto habrá primera sesión ordinaria a las 8 de la noche.

En la mencionada primera sesión ordinaria de este jueves, el Consejo Regional autorizará la transferencia de dominio de título gratuito a favor del Hospital Regional “Felipe Santiago Arriola Iglesias”. Además, autorizarán el viaje del gobernador de Loreto a Seúl, república de Corea, para que esté presente en la Conferencia Mundial de Cooperación en Infraestructura que será del cuatro al nueve de setiembre.

El consejero regional médico Aliardo Solsol Mera, también se pronunció sobre lo ocurrido con el niño de un año en Alto Amazonas, quien murió a falta de atención médica.

“Muy lamentable, una lucha por más justa que pueda ser no debe estar por encima de la vida de las personas. Hago un llamado a la reflexión tanto a las autoridades como a los trabajadores para que nunca se vuelvan a reportar ese tipo de hechos. Las áreas críticas nunca deben abandonarse en una huelga”, puntualizó.

El mismo consejero ante la demanda de los estudiantes indígenas, quienes fueron hasta el Gorel para exigir que se respete el Convenio Tripartito firmado entre la UNAP/Aidesep y el gobierno regional, expresó que el tema se verá en la siguiente sesión que se desarrollaría el 15 de agosto en Yurimaguas.

-Se conoce el tema del local propio para el albergue de los estudiantes indígenas, por ahora ha estado un poco en stand by, pero se retomará el asunto. Ya lo hemos platicado con el consejero delegado Javier Álava. Hay mucha preocupación de parte de los estudiantes indígenas, quienes desean un lugar apropiado para seguir con sus estudios, no como están ahora. Es posible que en la próxima sesión que sería el 15 de agosto en Yurimaguas, se toque el tema”, concluyó el consejero de Requena.