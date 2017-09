También realizó coordinaciones de ayuda con el MIDIS, Defensa, Vivienda e INDECI

El congresista Jorge Meléndez Celis, estuvo en el AH Playa Hermosa, zona baja de calle Ucayali (distrito de Iquitos), con la finalidad de entregar productos de primera necesidad a damnificados del incendio registrado la madrugada del último sábado. A la vez realizó acciones de coordinación y verificación de apoyo que viene llegando al lugar del siniestro.

La ayuda que llevó el parlamentario Meléndez consistió en: 08 sacos de arroz, 03 sacos de azúcar, 60 paquetes de agua San Luis, 06 paquetes de tallarín, 05 cajas de atún, 03 cajas de leche, 05 paquetes de avena, 03 paquetes de aceite, de igual forma; entregó 55 uniformes escolares para niños y niñas.

“La mañana del sábado me informaron de lo sucedido con mis paisanos de Playa Hermosa, de inmediato me comunique con la ministra Molinelli y le pedí que viniera trayendo ayuda para mi pueblo. Hice lo mismo con el ministro de Defensa, con Defensoría del Pueblo, INDECI, la Prefectura y con Sergio Atarama que dirige el Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda para que se disponga el apoyo inmediato a los damnificados. Por mi parte, he destinado la compra de productos no perecibles que será necesario para el alimento durante estos días. En mi retorno a Lima voy a involucrar a otros sectores para que envíen lo necesario”, preciso Meléndez.

El parlamentario loretano a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, consiguió bienes de ayuda humanitaria que se encuentran en los almacenes de los Tambos: Cañaveral y San Juan de Múnich. Además empadronaran a los damnificados por medio el SISFOH. En el caso del programa Cuna Más, el personal se encargara del cuidado diurno de 28 niños menores de 3 años.

De acuerdo a las coordinaciones, Jorge Meléndez índico que el Ministerio de Vivienda dispondrá de dos cisternas de agua potable en forma permanente, y un volquete para retirar los escombros; por el lado del Ministerio de Defensa, personal tropa y vehículos del Ejército estarán ante cualquier situación que se presente.

El congresista Meléndez también informo que Defensa Nacional ya viene trabajando en la reconstrucción de las casas, en la zona se encuentran los materiales: calaminas, clavos y plásticos, además de baldes, ollas, sábanas, colchas, platos, ollas y vasos.