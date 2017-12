*Continúan las protestas de los trabajadores que ya tienen años de servicios.

Waldir Sinti, es el secretario de organización del sindicato de trabajadores de la dirección regional de salud, quien el día de ayer lideró, en diversas partes, las protestas en contra del concurso CAS.

“Hemos querido dialogar con el gobernador y el director regional de salud; sin embargo, nos han tenido de un lado para otro burlándose de nosotros, hasta que al fin dialogamos con el director. No se llegó a ningún acuerdo porque el director regional cumple órdenes del gobernador y no cumple nada de manera independiente. Está haciendo un concurso abierto CAS y eso no es un concurso, sino un abuso contra la masa trabajadora, por lo que pedimos que se anule.

Dice que pagarán cuando el MEF envíe la transferencia y esa es una mentira ¿A estas alturas quién hace transferencias de dinero? También dice en declaración jurada que ningún trabajador puede concursar si es que está trabajando en una institución pública.

O sea, muchos se quedarán afuera. Esas plazas están dirigidas y eso es un atropello a la masa trabajadora que ha dado años de servicios a la dirección. Iremos hasta la fiscalía de prevención del delito para que actúe frente a este atropello, también pedimos la salida inmediata del director de salud”, concluyó Waldir.