Obra se iba a reiniciar cuando baje las aguas de la inundación y hasta la fecha nada

Con pancartas en mano y quemando llantas, los moradores de los Asentamientos Humanos “Glenda Freitas” y “Nuevo Versalles” protestaron con el fin de exigir el reinicio de la construcción del puente

“Queremos que esta obra se reinicie, el alcalde de Punchana nos dijo que cuando las aguas bajen, van a empezar de nuevo con los trabajos, pero hasta la fecha no hay nada, ya va a venir de nuevo la inundación y otra vez vamos a esperar varios meses para ver hecho realidad esta obra, no es justo que nos mienta de esa manera, tenemos que dar una inmensa vuelta para salir al centro de la ciudad y al mismo distrito de Punchana, esto molesta realmente”, sostuvo Jorge Pisco Paima, delegado vecinal de “Glenda Freitas”.

Los moradores demostraron su malestar porque el alcalde punchanino había indicado que los trabajos de construcción del puente se reiniciarían cuando bajen las aguas de la creciente, pero hasta la fecha no se hace nada

Los manifestantes señalaron que la alcaldesa de Maynas sería más capaz que el alcalde Euler Hernández, ya que Adela Jiménez si pudo culminar una obra que empezó.

Los protestantes aseguraron que esto solo fue una medida preventiva y nos descartan radicalizar sus acciones. (C. Ampuero)