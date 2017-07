Exigen pago de sus haberes

Cansados de tantos maltratos de parte de la empresa constructora que viene ejecutado la obra de mejoramiento y conexión de agua potable en el AH Juan Carlos del Águila, obreros de construcción civil y trabajadores de este sector quemaron llantas y bloquearon la avenida Navarro Cauper como medida de protesta.

Los manifestantes indicaron que llegaron a tomar esta medida por el incumplimiento de pago de los empresarios y por la falta de Equipo de Protección Personal (EPP) para cada uno de los obreros.

“La empresa hace más de tres meses que no nos paga, en una oportunidad se comprometió a cumplir con los derechos laborales que por ley nos asiste, pero se nota que se burlaron de nosotros y no es así, pues. También aquí los perjudicados son los vecinos de la zona que fueron contratados de forma independiente. El municipio de Maynas también tiene mucho que ver porque fueron ellos que comprometieron a la empresa que cumpla con nosotros”, sostuvo un dirigente sindical.

Los obreros indicaron que si no son atendidos por los empresarios, no descartan paralizar la obras que se vienen ejecutado en otros lugares de la ciudad. (C. Ampuero)