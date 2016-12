“La situación es gravísima, es una pena por los pacientes”, dijo subdirector del hospital regional

Les dieron 110 mil soles pero la deuda total es 8 millones de soles.

La información que diera a conocer el SIS en cuanto a que a Loreto le transfirió 8 millones de soles para mejorar la atención de sus asegurados, no fue bien recibida por los hospitales, ya que si desglosamos los montos a cada uno le toca cifras paupérrimas, especialmente a los hospitales Apoyo Iquitos y Regional.

Al hospital Regional de Loreto, que es un establecimiento de Salud a donde todo los pacientes acuden y que además son derivados de todas las zonas de la región solo le asignaron 110 mil 577 soles ¿Se podrá hacer algo con eso?

“Pedir que restablezcamos la atención a los asegurados del SIS con ese poquitos de dinero es un pedido imposible de cumplir. Esos 110 mil soles se fueron en deudas de medicamentos, pagando solo lo mínimo ya que la deuda total es 8 millones de soles.

La situación es gravísima, es una pena por los pacientes. Solo estamos operando cirugías de emergencia. Se ha documentado al SIS, han venido a constatar y levantaron un acta.

En el caso de nutrición parental para los pacientes críticos, han enviado un oficio diciendo que no van a reconocer esas atenciones porque no se les avisó que se brinda el servicio con anticipación. O sea, que cuando un médico especialista del hospital regional decida indicar un tratamiento hay que llamarles para ver si lo aprueban.

El miércoles, el servicio de TARGA que es un servicio que atiende a pacientes con VIH, informó que el abastecimiento con leche maternizada (latas) solo tiene disponible para 15 madres y se requiere para 26, las cuales en los próximos días se acercarán a pedir; es decir, se está poniendo en riesgo a los menores de transmisión de VIH a través de la lactancia materna.

Farmacia no cuenta con medicamentos para tratar casos de hipertensión arterial ni diabetes. Los pacientes están reclamando porque ni aspirina hay. Y sobre todo los familiares de los pacientes que están internados en las unidades de cuidados intensivos están comprando medicamentos en farmacias particulares ante el desabastecimiento.

El SIS recién ha reconocido la producción del mes de agosto a través de una resolución emitida en diciembre, entonces tiene un atraso de cuatro meses porque está pendiente el reconocimiento de todas las atenciones que brindamos a los pacientes durante los meses de setiembre a diciembre.

El costo de estas atenciones es de aproximadamente 4 millones en total, por lo que en enero ya no estaríamos en condiciones de seguir esperando transferencias y se estaría dejando de atender pacientes afiliados al SIS salvo emergencias.

Además, el hospital regional está evaluando no renovar el convenio firmado con el SIS el cual vence en abril del 2017, mientras no se consideren las tarifas locales de costos de procedimientos y medicamentos y no las tarifas que el SIS impone y que solo cubre el 60% del costo real.

Asimismo, el SIS no ha considerado las atenciones de MÁS SALUD efectuadas en el mes de abril del año pasado por un monto de 400 mil soles que no han honrado el pago hasta ahora.

La oficina de seguros del Hospital Regional nos ha informado que aproximadamente 20 pacientes con cáncer se encuentran en espera del financiamiento por el SIS-FISSAL para pasajes a Lima y puedan ser tratados en el INEN.

Todo esta situación se ha documentado ante los órganos correspondientes como son la Diresa, SuSalud, Minsa, Defensoría”, indicó el doctor Jehoshua López, subdirector del Hospital Regional de Loreto.

Asimismo, el administrativo de salud dijo que hasta el momento no se les puede pagar a un buen número de trabajadores porque el SIS no desembolsa.

“A 200 trabajadores locadores se les debe desde el mes de agosto. El gobierno regional ha estado apoyando con transferencias económicas para ir manejando la situación para pagos a los proveedores de alimentos, sueldos de los terceros y médicos especialistas. Gracias a ese apoyo se ha podido venir atendiendo hasta ahora”, expresó.

Hasta ayer en la mañana había una última esperanza ya que el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una transferencia del Gobierno Regional de Loreto para el sector Salud.

“De puro corazón esperábamos que nos hubieran dado una buena cantidad para poder pagar las deudas; sin embargo, de los 100 millones que dio el MEF a nivel nacional para Salud solo le dieron 2 millones a la región Loreto y al hospital Regional 62 mil soles. Increíble”, se lamentó el doctor. (Gonzalo López)