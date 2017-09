Expresidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas.

Saludó el comentario de la nueva premier al decir que no serán ministros de escritorio.

Inició su trabajo el nuevo gabinete ministerial y el expresidente del Congreso de la República durante el gobierno de Ollanta Humala (hoy recluido en un penal limeño), el político loretano Víctor Isla Rojas, se refirió a varios temas en torno a la política nacional y regional.

También saludo la parte de la declaración de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, al decir que no van a ser ministros de escritorio, “y respecto a Loreto con el nuevo gabinete ministerial que nuestras autoridades retomen el tema de la línea de transmisión Moyobamba- Iquitos”.

Acotó: “PPK dice que no va ese proyecto por un tema de impacto ambiental”, señalando que el cableado es aéreo en alusión a lo mínimo de los impactos. “Es importante que se plantee al Ministerio Energía y Minas este tema vital para el desarrollo de Loreto”.

Respecto a que siendo autoridad nacional por qué no pudieron hacerlo, explicó: “La línea de transmisión fue impulsado por el gobierno anterior. Nosotros lo impulsamos y el actual gobierno no le está dando la continuidad”.

Refirió que también impulsaron, “la hidroeléctrica de Mazán, igual los Pias que están avanzando, igual el ferry. Estas son políticas que deben continuar”.

Agregó, “otro pendiente de resolver es el tema del agua y alcantarillado de Iquitos. No puede estar paralizado, el proyecto es bueno, que lo hayan ejecutado mal es otra cosa. El Gorel y alcaldes pueden hacer una propuesta para solucionar todo esto”.

Y en torno a las tensiones suscitadas por el pedido de confianza del gabinete que como se conoce fue rechazada por la mayoría fujimorista y dio lugar al gabinete que juramentó ayer, comentó. “La premier ha dicho que acudirá al congreso en octubre. Dos negatorias da facultades al presidente de la República para que pueda convocar a una nueva elección congresal, “se entiende que van a dar la confianza porque están saludando y deseando que tengan éxito”.

Dijo que empezaron los análisis sobre los integrantes del nuevo gabinete ministerial y que el nuevo ministro de Justicia abre la posibilidad del indulto a Fujimori. (Diana LM.)