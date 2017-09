En la cuadra 15 de la avenida La Participación

Otro problema de inseguridad. La delincuencia, al parecer, cada día va en aumento. Esta vez los vecinos de la avenida La Participación cuadra 15, denunciaron la presencia de personas de mal vivir que se juntan en esta zona con la única finalidad de asaltar a las personas que pasan por el lugar, para ello hacen uso de machetes y otros objetos punzocortantes.

Según los moradores, los hampones antes de robar y asaltar se reúnen para ingerir licor en el bar “El ingenio”, más conocido como “Pashaco” por los vecinos del lugar. En dicho antro hacen de las suyas y cuando están medio mareados, se arman de valor para ir a delinquir.

“Uno ya no se puede llegar tarde a la casa porque ya te están asaltando, estos sujetos han hecho de este sector una zona roja, no podemos pasar por ahí porque te amenazan con machete para quitarte tus pertenencias; aquí la policía brilla por su ausencia, la única que vez a un patrullero son todas las mañanas, pero no patrullando, sino en un lavadero, los policías creo que están más interesados en tener limpio el vehículo que la seguridad de los vecinos, ni los serenos pasan por este lugar, por eso estamos haciendo la denuncia pública para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, señaló una vecina del lugar.

Los vecinos indicaron que a partir de la una de la madrugada, estos facinerosos hacen lo que quieren a vista y paciencia de los moradores del lugar, “no podemos decirles nada porque ya nos están amenazando, no sabemos por qué la policía no viene por el lugar a poner orden. Si no pueden hacer nada, nosotros nos vamos a organizar y vamos a buscarles, les vamos a retener y vamos a aplicar la justicia popular, creo que eso están esperando para que se acabe con todo esto”, dijo un morador. (C. Ampuero)