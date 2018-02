Hecho ocurrió en el centro de la ciudad

La arrastraron por el suelo cuando bajaba de su moderno vehículo. Dos avezados delincuentes se ensañaron contra Gina Isabel Mosquera Vega de Davis (49), quien tras bajarse de su camioneta de color blanco, marca Toyota de placa de rodaje Nº AJN-191, intentaron quitarle su cartera donde, al parecer, había una fuerte suma de dinero.

La víctima al oponerse al robo, la golpearon en la cabeza con la cacha de la pistola, dejándole una herida cortante en el cuero cabelludo. No contentos con eso, los asaltantes hicieron varios disparos al aire y apuntaron con la pistola a las personas que intentaban perseguirlos.

La mujer quedó tendida en el suelo y en un charco de sangre. Tras la fuga de los delincuentes, Mosquera Vega fue auxiliada por las personas que estaban por el lugar y por un agente policial que presta servicio en la sede del Ministerio Público. La víctima fue apoyada por un señor que le llevó de emergencia a bordo de un motocarro hasta una clínica local, donde fue estabilizada por los médicos de turno.

Este lamentable hecho ocurrió cerca de la una de la tarde en la cuadra 08 de la calle Sargento Lores, en el distrito de Iquitos, a vista de las personas que pasaban por el lugar sin que puedan hacer nada al respecto debido a que los hampones portaban armas de fuego.

Testigos señalaron que la mujer había retirado, aparentemente, la suma de 100 mil soles de una entidad financiera, pero el dinero lo habría dejado dentro de una bolsa de plástico de color negro en su camioneta, antes de bajar e irse con dirección a una boutique que se encuentra por el sector. Completamente asustado y preocupado, llegó su esposo al lugar del asalto, donde entabló diálogo con la policía, quienes le explicaron lo sucedido. “La delincuencia es fatal en este país, ganas me da de matar a estos desgraciados, ya que las autoridades no hacen nada para frenar la ola de asaltos”, dijo la pareja de la agraviada.

Hasta el lugar, llegó personal del Departamento de Emergencia de la PNP quienes fueron alertados del hecho por motocarrista que se habían percatado del asalto. Minutos después llegó personal del serenazgo de Maynas, quienes cerraron la calle con sus unidades móviles y agentes del Departamento de Criminalística para levantar las huellas y evidencias del hecho delictivo.

Tras un operativo, la policía capturó a dos presuntos implicados, quienes fueron identificados como Criss Saldaña Ramírez y Carlos Saldaña Vásquez, ambos fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal-DEPINCRI para las investigaciones del caso. (C. Ampuero)