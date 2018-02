Hampones amenazaron con pistolas a sus víctimas

Otro asalto más, sí importa. Siete de la mañana de ayer, tres delincuentes con arma de fuego en mano ingresaron y asaltaron en la vivienda del ex gerente municipal de la provincia de Maynas, el economista Carlos Pezo.

El hecho ocurrió a plena luz del día, en la urbanización Los Próceres del distrito de Punchana, los asaltantes, redujeron a todos los miembros de la familia Pezo y lograron llevarse el dinero que el ex funcionario tenía en su caja fuerte.

Según testigos, los hampones llegaron a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, se estacionaron en la vereda del inmueble, tocaron el timbre y cuando el padre del economista Carlos Pezo les abrió la puerta, le encañonaron con la pistola, obligándolo al propietario a ingresar, prácticamente como un rehén directamente al cuarto donde estaba la caja fuerte.

Entre tanto, los demás miembros de la familia, entre ellos, el ex gerente de Maynas, despertaron por el bullicio y fueron a ver qué es lo que pasaba, sin embargo fueron reducidos por los delincuentes.

Una vez con el dinero en su poder, los asaltantes se dieron a la fuga con dirección desconocida, dejando a toda una familia desconcertada, en una crisis nerviosa y sin poder hacer absolutamente nada.

Carlos Pezo se negó a dar detalles sobre el terror que vivió junto a su familia en el interior de su propia vivienda, pero trascendió que los asaltantes se habrían logrado llevar cerca de 10 mil soles, así como joyas y otras cosas de valor.

Minutos después, llegaron al lugar personal del Departamento de Criminalística-DEPINCRI de la policía nacional, la fiscalía y serenazgo de Punchana, para que se inicien las investigaciones respectivas.

Los amigos y familiares de la familia Pezo, incluso algunos actuales funcionarios del municipio de Maynas llegaron hasta la vivienda de las víctimas, pero ninguno quiso prestar declaraciones sobre este lamentable y condenable hecho. (C. Ampuero)