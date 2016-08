Comunidad Arica lista para recibir al “I Festival de la Salud”

Se realizará el 4 de setiembre atendiendo distintas especialidades

Todo va quedando listo para el “I Festival de la Salud” a realizarse el próximo 4 de setiembre, organizado por la Dirección de la Red de Salud de Alto Amazonas, Gore Loreto a través de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, hospital Santa Gema, Agencia Agraria de Alto Amazonas, Municipalidad Distrital de Balsapuerto, entre otras instituciones públicas y las empresas Palmas del Shanusi y el Consorcio Balsapuerto. Se desarrollará en la comunidad de Nuevo Arica. Estaría presente el presidente del Gore Lorero. Lic. Fernando Meléndez Celis.

El director de la Red de Salud de Alto Amazonas, MC. Guillermo Angulo Arévalo, visitó las comunidades de la etnia “shawi”, Nuevo San juan de Armanayacu, Paraíso, San Lorenzo, Progreso, Nuevo Yurimaguas y Nuevo Arica.

“Por encargo del presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, se brindará todos los servicios de la salud porque es una necesidad urgente para nuestros paisanos shawis y se entregará medicina gratuita, se estima atender un aproximado de 500 personas en las especialidades de Neurología, Gastroenterologia, Cirugía pediátrica, Cirugía general, Medicina física y rehabilitación, Planificación familiar, Urología, Odontología y Ginecología”, dijo Angulo Arévalo.

“Este festival es importante porque el personal de salud va tener la oportunidad de llegar a lugares que necesitan atención médica, muchas personas no asisten a una posta o hospital porque no cuentan con los recursos económicos”, indicó el sub director de la Red de Salud de Alto Amazonas, José Escalante Paredes.

“Esta es una decisión política del titular del Gore Loreto, él está preocupado por la provincia de Alto Amazonas, tenemos la indicación que la salud debe llegar a la población”, agregó Escalante. (Gonzalo López)