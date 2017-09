Esperan una respuesta del Estado para el 25 de setiembre.

Hoy llega a Iquitos presidente del directorio de Petroperú.

A la reunión que se iniciará a las 9 de la mañana en el local del IIAP, han sido invitados los representantes de las cuencas de la Amazonía que tienen que ver con la explotación petrolera en sus territorios, así como las principales autoridades.

Ayer se pudo dialogar con Daniel Saboya, quien se reunió con la ministra de energía y minas Cayetana Aljovín, de quien esperan que a partir del 25 de setiembre empiece a implementar el proceso de la Consulta Previa para el Lote 192.

“Sí, nos reunimos con la ministra y la primera impresión que nos dio el Estado es de querer despistar a las comunidades nativas, prometen y al final dicen no. Pero con todo, presentamos nuestras propuestas y hubo una conclusión de parte de ellos, respecto a que SÍ VAN A RESPETAR LA CONSULTA PREVIA PARA EL LOTE 192 y esperamos que ellos lleguen a concretar esa expresión desde el 25 de setiembre en que han prometido establecer los parámetros para dicha consulta.

Nosotros también dijimos que esa empresa “Frontera Energy” no cumple con los requisitos que exigen las normas, la Ley. En concreto, era para que ingrese Petroperú, pero la “Frontera” es la que ahora está y dicen que es temporalmente.

Debido a la conclusión que el Estado sí respetará la Consulta Previa para el Lote 192, es que se acordó la suspensión de la movilización de las comunidades indígenas y la paralización de los pozos petroleros. Estamos aceptando el diálogo para que ellos no crean que somos radicales, queremos una solución y respeto a nuestros derechos originarios, así como a lo que manda la Ley en el Convenio 169 de la OIT”, dijo Saboya.