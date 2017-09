Alcaldesa Adela Jiménez y Gerente de Sedaloreto sostuvieron reunión.

El pasado viernes 30, la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, Arq. Adela Jiménez Mera, sostuvo una importante reunión con el Gerente General de Sedaloreto y representante del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Ing. Ever García Rodríguez, a fin de la primera autoridad edil conozca de los trabajos que ha venido desarrollando Sedaloreto y la coordinación para futuros trabajos conjuntos con la comuna de Maynas.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Municipalidad de Maynas, en la que el Gerente de la empresa de Sedaloreto, expuso ante la primera autoridad edil, los trabajos que vienen desarrollando desde que este asumió el cargo en el mes de julio, asimismo, acotó ante la alcaldesa de Maynas, los trabajos que han estado desarrollando conjuntamente con la comuna Provincial, a favor de la población.

El también representante del OTASS mencionó que hubo una evaluación de los temas de saneamiento que competen a Sedaloreto, para que de manera conjunta se logre una solución, ya que desde que entraron a la Gerencia, y de la mano con la Municipalidad de Maynas y demás municipios, tienen como objetivo garantizar buenos servicios a la población, por su parte la alcaldesa mencionó que desde la comuna de Maynas, se brindará todo el apoyo correspondiente, ya que se tienen en proceso varias obras, y la prioridad será no afectar a la población.

Asimismo, por parte de ambas autoridades, hubo la predisposición para continuar en constante comunicación, para la revisión de los expedientes, supervisión de obras, tener una participación muy coordinada para que en un futuro, no se tenga inconvenientes de recepción de obras, ya que se busca que la población tenga la tranquilidad de que las obras que se realizan, brinden resultados positivos y mejoren sus condiciones de vida.