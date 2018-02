El juego y el azar han sido opciones de ocio elegidas como favoritas desde hace muchos años. Muchas personas dedican parte de su tiempo libre a intentar ganar diferentes premios, tanto físicos como en metálico, a través de su participación en diferentes sorteos o loterías. Se trata de un sector bastante conocido por todo el mundo y con el que, muy seguramente, todos hemos tenido cierto contacto en algún momento, aunque sea solo por simple curiosidad. Cabe destacar que desde hace años este mercado ha evolucionado en gran medida, teniendo en cuenta el afianzamiento del uso continuado de las nuevas tecnologías. Hasta ahora tan solo se podía jugar a las loterías acudiendo a los establecimientos adecuados para ello (quioscos, loterías, casinos…) o haciendo llamadas telefónicas a algún programa televisivo o de radio. Sin embargo, hoy en día Internet está por todas partes y nos permite hacer lo que queramos en el momento que deseemos.

Es cierto que los establecimientos físicos mencionados no han desaparacido ni lo harán en fechas muy próximas, ya que también están concurridos. De hecho la ciudad de Miraflores en Perú cuenta con varios casinos bastante amplios y famosos para que los interesados puedan hacer sus apuestas. Cabría destacar varios de ellos: Atlantic City, Fiesta y Majestic. Pero es verdad que la opción de poder jugar desde casa es mucho más cómoda para aquellos que no disfrutan tanto con el ambiente del in situ. Además, la variedad virtual dispone de un amplio abanico de posibilidades, pudiendo elegir la que más le guste a cada uno. Se puede desde jugar powerball online hasta jugar a la ruleta, pasando por otras muchas opciones diferentes.

Para ello, bastará con tener un aparato electrónico con conexión a Internet y acceder a una página web que permita apostar a las loterías. Para jugar Powerball, por ejemplo, bastará con hacer la jugada deseada seleccionando los números que se prefieran (5 del 1 al 69 y 1 del 1 al 26). Después se pulsa el botón de confirmar compra, se añaden los datos de pago y se finaliza la orden. Muchas personas son reticentes a las nuevas tecnologías porque éstas no le inspiran confianza y, por ello mismo, no desean introducir sus datos personales y menos los bancarios en páginas virtuales de este tipo, pero cabe señalar que se trata de métodos de pago totalmente fiables.

Además, este tipo de páginas son totalmente completas, es decir, incluyen servicio de notificación en caso de que gane la jugada que realizó. Se avisará de las ganancias por correo electrónico si éstas no sobrepasan los 300 euros y por llamada telefónica si éstas son mayores de dicha cantidad.

Por tanto, cualquiera que sea el sorteo favorito que se tenga en mente, conviene comprobar si está disponible online, que será lo más probable. De esta forma, los jugadores podrán ahorrar tiempo valioso que conllevaría ir a los establecimientos físicos. Asimismo, podrán hacer sus apuestas sin perder tiempo de hacer otras cosas, pudiendo mientras cocinar, ver la televisión, limpiar o cualquier otra actividad combinable.