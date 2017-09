Puntualiza Jorge Pérez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

Lo hizo en referencia a lo que viene ocurriendo en Andoas, donde varias comunidades se movilizaron después que el Estado expresó que no habría consulta previa sobre la nueva empresa que ingresará al Lote 192 a explotar el petróleo por 30 años más.

“El fin supremo de las movilizaciones son la petición de consulta previa y la consulta es un derecho colectivo y un mecanismo que permite conocer el nuevo contrato de vigencia para 30 años más de explotación petrolera en el Lote 192.

Cómo llevar adelante una ciudad petrolera con más de 2 mil pasivos ambientales generados en los últimos 40 años que no han sido remediados, ni siquiera hay un plan de cómo hacerlo. Ahora se habla de 30 años más, pero qué medidas concretas de contingencia utilizarán para que no se vuelva a repetir esa trágica historia.

Por eso se ha pedido formalmente al Estado la consulta previa y desde ahí dijeron que no, por eso esas movilizaciones son justas y es menester que la población dialogue con la PCM para que puedan llegar a acuerdos.

El objetivo de las comunidades es el mismo, puede que haya organizaciones indígenas que tienen algunos enfoques distintos, pero ORPIO y AIDESEP las apoyamos porque se tiene que respetar la Consulta Previa, además el Estado ha suscrito el acta donde están los sustentos de que la consulta vaya adelante” expresó Pérez.

De otro lado, señaló que en el mes de diciembre se desarrollará en Iquitos el gran Congreso de AIDESEP donde se elegirá a la nueva directiva. El evento será en el local de Formabiap/Zungarococha. Hay que recordar que el presidente era Henderson Rengifo Hualinga, quien tuvo que dejar el cargo por malos manejos, asumiendo interinamente el vicepresidente Hammer Manihuari.