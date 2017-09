Varios fueron ubicados en la calle Pablo Rosell ocasionando molestia a los que están adentro

Tanto dentro como fuera del ex local Agricobank, donde en la actualidad viene funcionando prácticamente el mercado de Productores, se convierte en un problema de nunca acabar cuando hay bastantes productos de pan llevar que llegan a Iquitos.

Estos últimos días, comerciantes están llegando de diferentes zonas rurales trayendo gran cantidad de plátano, sandía, papa, y otros comestibles para ofertar a las familias. Como adentro ya no hay espacio porque está ocupado por los vendedores que ya se han ubicado ahí de manera permanente, optaron por colocarse en las afueras del ex Agricobank, en la calle Pablo Rosell.

Los comerciantes no se pusieron ahí porque les dio la gana sino porque el área de Comercialización de la municipalidad provincial de Maynas les autorizó para que puedan tener un lugar donde vender sus productos que traen diariamente y así no obstaculicen la calle Requena.

Esta decisión ha ocasionado peleas verbales y físicas entre los vendedores, sobre todo los que tienen sus puestos dentro del ex Agricobank pues vienen denunciando que en estos días no están vendiendo nada porque los caseros y caseras ya no ingresan quedándose y comprando solamente afuera.

Este problema es generado por temporadas cada vez que hay bastantes productos que ofertar. Ya Robert Falcón, funcionario de la comuna de Maynas y responsable del tema, está tratando d resolver esa situación que se está volviendo incontrolable. (Gonzalo López)