Con la participación de ex alumnos de cinco colegios que cumplen 25 años de egresados

El viernes 25 de agosto comenzó el Campeonato Bodas de Plata donde participan las promociones que este 2017 cumplen 25 años de egresados de los colegios San Agustín, Rosa Agustina, Mariscal Óscar R. Benavides, CNI y Loreto.

En la primera fecha, jugada en el estadio Max Augustín en horas de la noche, a primera hora MORB venció 3-1 a Rosa Agustina; mientras que en el partido de fondo, CNI se impuso por 2-1 a San Agustín.

Con la finalidad de no manchar el campeonato, la comisión organizadora junto con los delegados de los colegios, habían decidido respetar las bases del campeonato, pero parece que esto no está sucediendo, según se pudo apreciar el fin de semana.

Es que tanto CNI como MORB habrían presentado en su equipo a jugadores que no pertenecerían a la promoción 1992. En la tribuna se escuchaba decir que ambos colegios prácticamente han hecho una selección y se han reforzado con ex alumnos de otros años, cosa que no está permitido, según las bases.

Ya San Agustín ha hecho su reclamo de manera formal que espera se resuelva lo más pronto y con justicia para que el campeonato se lleve de la mejor manera y se confraternice con los verdaderos ex alumnos que cumplen 25 años de egresado de las aulas de estas prestigiosas instituciones educativas. (Gonzalo López)