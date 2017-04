Ante la inoperancia de nuestras autoridades, la soberanía nacional en zona tri-fronteriza se encuentra en peligro

Algunas comunidades de la zona hasta izan la bandera de Colombia.

¿Qué hace el Estado peruano para hacer sentir su presencia?

Desde el año pasado se han venido presentando casos de litigio con la República colombiana por la soberanía de la Isla Santa Rosa ya que mantendría su interés en apoderarse de este centro poblado y algunas de sus 13 comunidades que conforman la jurisdicción amparándose en el tratado Salomón Lozano.

En ese propósito, el viernes 17 de marzo último en el centro poblado de Isla Santa Rosa trabajadores de este municipio se percataron de la presencia de cuatro personas colombianas que estaban realizando estudios de suelo, eran técnicos en topografía y trabajan en la Gobernación del Amazonas Municipio de Leticia Republica de Colombia. Al ser abordados manifestaron que estaban realizando estos trabajos con la finalidad de realizar la construcción de un puente que uniría Isla Santa Rosa con Leticia.

En tal sentido, el alcalde delegado, Jack Iván Yovera Peña, enterado de esto pidió a los señores colombianos que mostraran documentos que les permitiera realizar estas acciones y que además él no estaba informado de nada por lo que solicitó a los señores de este equipo técnico que se retiren de buena manera, no mostrando oposición se retiraron a bordo de una embarcación fluvial de retorno a la ciudad de Leticia, llevando consigo toda la información de interés para sus propósitos.

Yovera Peña pidió conversar con su homólogo, el alcalde de Leticia José Araujo, quién adujera desconocer sobre la presencia de este equipo técnico en Isla Santa Rosa y en tal caso serían trabajadores de la gobernación y eso no sería su responsabilidad; y sobre el tema de Isla Santa Rosa, informó que tienen conocimiento de la situación, pero que eso sería de competencia de Cancillería y el Consulado peruano en Leticia-Colombia.

En entrevista realizada a varios pobladores del Centro Poblado Isla Santa Rosa, están enterados de esta situación sobre el interés que mantiene la República de Colombia de querer apoderarse de Isla Santa Rosa y algunas de sus 13 comunidades, la respuesta de la población peruana de este centro poblado, aducen que no tendrían ningún problema ni mostrarían oposición de aceptar pertenecer a la Republica colombiana debido al desentendimiento y abandono por parte del Gobierno Peruano con el progreso y demandas que aquejan a esta zona tri fronteriza que en los últimos 50 años ha sido, está y seguirá siendo olvidaba por el gobierno peruano a través del gobierno central, regional, provincial y distrital.

Al contrario, manifestaron, vienen recibiendo el apoyo de los colombianos en varios aspectos que cubren sus necesidades básicas para subsistir entre otras necesidades en salud, energía eléctrica y educación. En la población de Isla Santa Rosa se conoce el himno de la Republica colombiana porque manifiestan que están preparados en caso de llegar a pertenecer a este país.

Es el caso que el año pasado, en el mes de noviembre y diciembre 2016 en la comunidad de Japón, perteneciente al Centro Poblado Isla Santa Rosa, ciudadanos residentes con doble nacionalidad peruano-colombiano habrían izado el pabellón nacional de la República colombiana. Al enterarse de esto las autoridades peruanas como es la Policía Nacional, Marina de Guerra y la Municipalidad de Isla Santa Rosa, se constituyeron al lugar de los hechos con la finalidad de arriar esta bandera e izar el pabellón nacional de Perú y que en las investigaciones estos pobladores afirmaron que en la ciudad de Leticia afirman que Isla Santa Rosa y algunas de sus comunidades, como son Rondinha I y II, Fujimori Japón, Tokio y otras más, ya pertenecerían a Colombia y que por estas afirmaciones es que izaron la bandera colombiana en tierra peruana.

Al respecto, cabe mencionar que ante estos hechos el gobierno colombiano viene trabajando en forma sistemática por el interés de apropiarse de territorios peruanos, la situación que se pudo apreciar en esta zona tri fronteriza es delicada para los intereses peruanos, las autoridades acantonadas en el centro poblado Isla Santa Rosa no mantienen su interés como la PNP, Marina de Guerra del Perú, Autoridad Portuaria, SUNAT, Migraciones, Salud y Educación, a excepción del alcalde y el gobernador que serían los únicos preocupados por dar a conocer sobre esta problemática que al respecto no cuentan con el apoyo distrital ni provincial. (Gonzalo López)