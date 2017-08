Debido a los constantes suicidios de los cuales eran protagonistas los alumnos

Como es de conocimiento público, hace unos meses alumnos de la I.E.P. “Generalísimo don José de San Martín” llenaron las páginas policiales con una ola de suicidios que preocupó a los padres de familia y a la plana docente de este plantel.

Muchos de ellos se habían quitado la vida sin que se sepa hasta la fecha el porqué, primero se presumía que era por presuntos casos de bullying que se registraban entre alumnos de otros salones con estudiantes que no estaban de acuerdo a lo que ellos hacían, luego se dijo que era por una “orden demoniaca” ya que también algunos de ellos habían mantenido pacto con el diablo o habían jugado la famosa ouija.

Se dijo un sinnúmero de cosas que al final hizo que la asociación de padres de familia presidido por Jaime Ramírez, optara por proponer ante la dirección de este colegio la presencia de profesionales en psicología para que los alumnos puedan obtener charlas y terapias.

Y fue así que tras varias semanas de coordinaciones y planteamientos, los padres de familia y la directora de este plantel lograron que la dirección del hospital regional de Loreto proporcione 5 psicólogos a este colegio con la finalidad que los alumnos tenga una atención directa con estos profesionales.

“La verdad que estamos agradecidos con los funcionarios del HRL, quienes nos proporcionaron estos profesionales, ellos ya están trabajando y en el poco tiempo se está notando los cambios, ahora los padres de familia están tomando el control y dialogando con sus hijos, ya no están fumando ni tomando cuando salen de clases en el campo de fútbol, se ve que las charlas están haciendo que ellos tomen conciencia de lo que hacen, las peleas han disminuido y esto es el resultado del esfuerzo que hicimos para que los profesionales lleguen aquí, estamos muy contentos con ellos”, precisó el presidente de la APAFA. (C. Ampuero)