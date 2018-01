Mucho se ha hablado durante la semana pasada en medios limeños sobre el caso Club de la Construcción desde la proyección nacional, mientras que se aproxima el pronunciamiento sobre el indulto de la Corte Interamericana de Desarrollo, cuyo 68% de peruanos considera que se debe acatar lo que resuelva. Esto según la encuesta nacional de GFK.

Así, mientras que investigaciones de la fiscalía que lleva el caso del Club de la Construcción ha alcanzado a 35 funcionarios de Provías, en nuestro contexto local, no se conoce de indagaciones sobre casos de corrupción que tengan los suficientes elementos para una acción de impacto en la Corte de Loreto.

Entonces, la tensión en el país se va agudizando por diversas situaciones, por un lado las develaciones de cómo se ha ido manejando los dineros de todos los peruanos, como en el caso del Club de la Construcción que se conoce comprometería más de 10 mil millones de soles, y por otro lado la liberación a través del indulto de un expresidente vinculado a también millonarios actos de corrupción, como lo develaron las filmaciones donde Vladimiro Montesinos, entregaba mucho dinero para acallar conciencias. Esto fue público.

Así, partiendo de la posición ciudadana según la encuesta de GFK un 50% está de acuerdo con habérsele otorgado el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori y un 49% está en contra. No sabemos si esto tendrá que ver con la posición de estar o no de acuerdo con actos de corrupción en el país. Aunque la lógica nos diría que si respaldo a quien representó a una de las gestiones más corruptas de la historia del país, también estaría respaldando esos actos.

El contexto nacional está por demás complejo y va a jalar a las regiones, más tarde o más temprano, como cuando desde la escala internacional (Brasil) empezó el tema Odebrecht e hizo mover las investigaciones en Perú, aunque su extensión a Loreto todavía estaría en investigación; entonces la escala nacional desde Lima se ampliaría a las regiones sobre la modalidad del Club de la Construcción en su modo regional.

Sabido es que habría constructores que siempre ganan, y sobre ello en algún momento expresaron su malestar algunos miembros del Colegio de Ingenieros, respecto a los procesos de licitaciones, donde al parecer la hacían tan bien, pero no imposible de detectarlo.

El problema es, al parecer, la carencia de investigaciones comprometidas con llegar a la verdad de los hechos, bajo qué razones, lo desconocemos, podemos tener sospechas, pero lo inmediato y visible acá, y que además ha sido un reclamo en algunas audiencias en la Corte de Loreto, sería la falta de recursos para la contratación de peritos y cuando la fiscalía lo solicita al Ministerio Público en Lima, las respuestas demoran en hacerse efectivas. Seguiremos esperando resultados.