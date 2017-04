El Club de Leones de Iquitos, el día domingo 23 de abril pasado. ha atendido con la donación de útiles escolares a niños de Inicial, Primaria y Secundaria de los caseríos de Nueva Amazonía, Jerusalén, Caro Cocha, San Pedro de Huasha Lado, Dos de Mayo, Padre Isla, Santa Martha, cuyos niños se dieron cita en el Instituto Educativo No. 60121 de Santa Martha-Río Amazonas donde fueron acogidos por el director del Centro Educativo Lic Percy Horacio Nieva, contando con la presencia proactiva de numerosos Leones del Club de Leones de Iquitos, conmemorando el Año del Centenario de la creación del Leonismo Internacional, y dando cumplimiento al lema de servicio leonístico, “Donde haya una necesidad ahí está un León”; se atendieron con la donación de los útiles escolares, chocolatada para todos los asistentes, atención médica especializada en Pediatría y Cardiología, entrega de medicinas, medición de presión arterial, entrega de ropa. Esta actividad tuvo el apoyo de la Municipalidad de Belén, cuyo alcalde Ing Richard Vásquez, brindó el apoyo logístico, así como realizó importantes labores a través de RENIEC, DEMUNA, y de la Sub Gerencia de Educación Cultura y Deportes, además del importante y decidido apoyo del Gerente de Desarrollo Social Lic Boris Morey Sifuentes.

El Director del Centro Educativo de Santa Martha Lic Percy Horacio Nieva tuvo palabras de acogida y agradecimiento a la presencia del Club de Leones de Iquitos y desarrolló un bonito programa de números bailables con los niños de los colegios de Santa Martha, Carococha y demás centros poblados, la colaboración de los docentes de estos centros educativos, que se dieron cita en Santa Martha, mostraron la alegría y el aprendizaje de los niños de inicial, primaria y secundaria a través de danzas y teatralizaciones conducidos y alentados por sus docentes, causando una gratísima impresión y alegría dentro de las autoridades presentes y población en general. En representación del Club de Leones, hizo uso de la palabra su presidente León Rodolfo Dávila Valdivia y la presidenta del Comité de Damas, Dama Leona Zaida Tello de Dávila, quienes a nombre de los leones presentes y del club en general, agradecieron la acogida, ofrecieron los servicios que brindaban y enfatizaron que los pueblos amazónicos podrán estar alejados, pero no olvidados, ya que entidades como el Club de Leones, siempre están pensando en estar presentes donde más los necesitan cumpliendo con su lema “Nosotros Servimos”.