Con la finalidad de prevenir el delito contra la salud pública

Ayer en horas de la mañana, los fiscales adjuntos provinciales de la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, abogados Isidro Hugo Baños Castro y Tatiana Maite Ríos Freitas, impusieron la clausura temporal del establecimiento comercial de venta de comida, denominado chifa pollería “Fu Hao”, ubicado en Jr. Morona N° 901 del distrito de Iquitos, con el fin prevenir el delito contra la salud pública.

El operativo contó con la participación de inspectores del Área de Comercialización, Salubridad, Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas y del Área de Higiene Alimentaria de la Diresa; con quienes procedieron en primera instancia a la toma de muestra de un plato servido de arroz chaufa Sam Sim, mayonesa casera, las mismas que fueron trasladadas al laboratorio de salud ambiental para realizar los análisis microbiológicos.

Procediendo a la inspección de los ambientes del lugar que constan de cocina y almacén donde se guardan los insumos; encontrando utensilios anti-higiénicos como tablas de picar acrílicos deteriorados, olla mediana conteniendo aceite reciclado, cabezas de repollo podridos, coladores y cucharones de plástico deteriorados, promolas con insectos -cucarachas- huevos de codorniz en mal estado, no contaban con agua de red pública, los tachos de basura mal ubicados, entre otros.

Logrando de esta manera, la clausura temporal del establecimiento por atentar contra la salud de las personas y por encontrarse con falta de higiene, todo ello de acuerdo al código 11 del Área de Salubridad, que prevé por fabricar, elaborar, expender alimentos y bebidas en locales inadecuados y/o anti-higiénicos, infracción calificada como muy grave equivalente al 100% de la UIT.

Finalmente, el representante del Ministerio Público recomendó al propietario del lugar a mantener el orden y la limpieza del establecimiento, así como también del área de cocina donde se preparan los alimentos y subsanar las observaciones realizadas, todo ello a efectos de no incurrir en el delito contra la salud pública.

(C. Ampuero)