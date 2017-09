Podría ser el inicio de su retiro de Loreto.

Caso se verá el próximo 17 de octubre en dicha provincia.

Grave denuncia contra burgomaestre Marden Paredes Sandoval.

El señor Miguel Ampuero Flores, vive desde hace 58 años en la provincia de Requena, conoció al actual burgomaestre Marden Arturo Paredes Sandoval, desde que era chiquillo, joven y ahora adulto, a su mamá también. Todos de origen muy humilde hasta antes que Marden, sea autoridad en la provincia mencionada.

Ampuero Flores, laboraba en una pequeña planta de agua de su propiedad ubicada en la Prolongación Requenillo G-48. En Iquitos tuvo una propiedad que quiso vender porque su hija había ingresado a la universidad. Está ubicada entre las calles Iquitos con Próceres. El alcalde se ofreció a comprarla, el propietario ofreció su casa a 100 mil soles de los cuales Marden Paredes Sandoval, solo le habría cancelado cuatro mil.

“Él compró la casa, pero me hace ponerla a nombre de su testaferro Serman de la Cruz Flores y sorpresivamente para no pagar y hacer ver que un tercero la había comprado de buena fe, la ponen a nombre del primo hermano del alcalde Marden Arturo Paredes Sandoval, Anthony Nunta Sandoval. El notario David Fohinquinos, se prestó para hacer esa jugada, ahora ya no existe esa Notaría.

No pagó más que cuatro mil soles, en represalia cuando le empiezo a exigir que me pague, el alcalde, junto a miembros del serenazgo, policías municipales y algunos trabajadores; irrumpieron en mi casa de Requena para usurpar todo. Botaron y destrozaron mis cosas, por eso los denuncié ante la policía de la zona.

El fiscal de turno Fidel Iracondo Dávila no estaba, cuando llegó dijo que ya había pasado la flagrancia y no actuó, pienso que estaba coludido con esa organización delictiva por lo que lo denuncie ante el Ministerio Público y felizmente lo cambiaron” contó indignado Ampuero.

Además, en las denuncias que ha presentado ante las entidades competentes, el agraviado señala que su compañero de estudios lo invitó a trabajar en la empresa de recojo de basura en la provincia. “Yo acepté, pero enseguida me di cuenta que me estaban utilizando. Segundo Santiago Núñez, al recibir el presupuesto para pagar a los que laboraban, más bien me decía que le pague a Zevallos, a Manuel Regalado etc. Pensé que no era lo correcto y me retiré, incluso por eso me denunciaron por lavado de activos, por algo que nunca cometí. Ahora, el servicio del recojo de basura, lo hacen contratando a unos carros que son de un regidor (Segundo Raski Gómez) ¿cuándo se ha visto eso? Nunca, eso es un delito” expresó Ampuero.

De otro lado, Ampuero Flores, señala que antes su planta de agua era algo pequeño, pero después de la usurpación que hizo el alcalde de Requena Marden Paredes Sandoval, ahora existe ahí un bunker.

“Ahora todo eso es un bunker donde también funciona la emisora “Insuperable” que maneja su sobrino Maikol Paredes Reátegui, de dónde va a tener dinero ese joven que es un estudiante. También funciona la fábrica de agua y gaseosas del alcalde.

El Estado dio 26 millones de soles para que se haga la obra de agua y desagüe que nunca concluyó en la provincia por problemas con las empresas; entonces como no hay agua le compran agua tratada de la empresa del burgomaestre, un negocio redondo levantado sobre los hombros de los pobres de Requena.

Ampuero Flores, también denunció que fue invitado a la capital para una entrevista y cuando viajaba en la lancha, dos municipales subieron y cuando se durmió le robaron sus pertenencias. “Si no es por dos señoras que estaban despiertas a mi costado, quién sabe qué me habrían hecho. Llame a radio-patrulla y felizmente ellos me esperaron a la salida del puerto” cuenta.

ACUSACION FISCAL…

Se conoce que el caso iba a ser visto el pasado 14 de agosto, pero por vacaciones del fiscal se reprogramó para el 26 de setiembre (último martes), mas ahora se ha vuelto a reprogramar para el 17 de octubre a las 3 y 30 de la tarde. “Ojalá y que en esta oportunidad ya se desarrolle el caso, algo que también quiero decir es que allá los Procuradores que son del Estado, en vez de defender a la municipalidad que es del pueblo, más bien se ponen a defender personalmente al alcalde, eso es irregular y ya se ha comunicado al respecto” concluyó.