Hecho lo dio a conocer a través de las redes sociales.

Un joven de 20 años de edad escribió en su cuenta de Facebook un presunto abuso de autoridad por parte de efectivos de la PNP. Según Guillermo Kenyi Ganha Rosales, los agentes le impusieron cinco papeletas por infracción nacional al Reglamento de Tránsito porque no contaba con documentos, ni llevaba puesto el casco de seguridad, a decir del joven, un agente policial le abolló su Documento Nacional de Identidad al momento de la intervención.

“Sé que no soy de las personas que le gusta hacer escándalos por este medio pero lo que me pasó le pudiera pasar a cualquiera y creo que es momento de decir alto al abuso de autoridad y de poder. El miércoles 4 de octubre de 2017, exactamente a las 6 de la tarde estuve haciendo unas compras y pasé por la calle Av. la Marina con Canadá, para dejar a mi acompañante, pasando por donde estaban haciendo operativo de motos (batida), me interviene una señorita policía y me pide mis documentos, la verdad no tenía ni casco, lo único que tenía era mi Documento de Identidad (DNI) (soy consciente de haber estado indocumentado y no justifico nada de eso).

En esos momentos la suboficial me dice para que le acompañe al depósito y yo accedí sin queja alguna, en ese instante otro policía(Alberga Jiménez) que estaba al frente de la pista interviniendo a otras motos le gritó a la señorita diciendo “¿Qué pasa?” y al ver que la señorita suboficial no le responde viene y cruza la pista le vuelve a preguntar y es ahí cuando ella responde que yo no tenía ningún documento, en ese momento el oficial le quita mi DNI a la señorita que intervino y nos dijo acompáñanos al depósito, y al ver ese acto yo le dije amigo usted no puede hacer eso, por favor permíteme mi DNI tampoco puede llevar mis documentos, es ahí donde el suboficial se molestó y respondió “¿Qué no entiendes que le dije acompáñame al depósito?, agregando lisuras, al tanto insistir mi documento, el policía amargado abolló mi DNI y lo botó al suelo diciendo quieres tu DNI ahí está y mostrando su nombre en su placa dijo, a ver denúnciame, en ese rato mi compañero quiso agarrar el celular para filmar y el suboficial rápidamente recogió mi documento, luego se retiró diciendo “que mier… voy a llevar esa coju… al depósito”, en eso se acercó otra policía petulante para volvernos a intervenir quien negó todo lo sucedido a pesar de que fue testigo del mal acto, y encima nos empezó a humillar como si fuéramos unos completos ignorantes.

Para ya no estar recibiendo insultos de la policía y de ese suboficial, fui al depósito, que creo yo que no fue necesario que me lleven peor que prisionero, con dos policías motorizados a mi costado, un policía civil delante mío, un patrullero detrás mío y una policía como copiloto. La cólera de la policía hizo que me pongan 5 papeletas en un solo día, creo que ya es momento que dejen de abusar de nosotros, lo único que deseo es que puedan compartir esta publicación ya que la única prueba que tengo es mi DNI abollado, las papeletas y el nombre del policía quien botó el DNI”. (C. Ampuero)