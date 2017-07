Es uno de los círculos de estudios más importantes de la UNAP

El Círculo de Estudios de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana “Ius et Libertas”, cumplió nueve años el pasado 28 de junio; por ello, el último sábado se llevó a cabo una jornada académica denominada: “DERECHOS HUMANOS Y ROL DEL ESTADO: PERSPECTIVAS ACTUALES”, contando con las destacadas ponencias magistrales de los catedráticos de esta casa de estudios, Norberto Alonso Flores Rojas, Rafael Augusto Valdez Marín y Augusto Vargas Fernández; en ella se habló sobre la Historia de los Derechos Humanos, la importancia de conocer qué es el Estado y cuáles son las funciones que desempeña para impulsar el desarrollo del país, y la implicancia que tiene en temas de constante debate en la coyuntura política nacional.

En dicho evento, además, seis estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAP se incorporaron al Círculo de Estudios, reafirmando con ello el compromiso como Asociación de Estudiantes y Profesionales de seguir reforzando los conocimientos en las aulas y haciendo el Derecho más accesible a la ciudadanía de nuestra región.

El presidente del Círculo de Estudios Alex Ríos, agradeció a la masiva concurrencia al evento realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Loreto, y felicitó el trabajo de equipo de cada uno de sus miembros: “cumplimos nueve años y quisimos celebrar no solo el trabajo que realizamos los estudiantes para llevar el Derecho a la ciudadanía, sino también para felicitar a los egresados y profesionales que formaron y forman parte de ‘Ius et Libertas’, y hoy se desempeñan exitosamente como destacados profesionales en el ámbito privado y en las entidades vinculadas al sistema de Justicia de nuestra región”, puntualizó.

Asimismo, los catedráticos de la Facultad de Derecho e importantes personalidades del ámbito jurídico nacional e internacional, expresaron su saludo a través de la cuenta oficial de Facebook mediante mensajes y videos, hecho que impulsa a la juventud que se forma en aulas universitarias, promoviendo la capacitación constante interna y externa, que finalmente redundará en beneficio de la ciudadanía. (C. Ampuero)