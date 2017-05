Maypuco comenzó a tomar medidas radicales en busca del diálogo con Petroperú

“Les dimos un plazo de 72 horas para que se retiren, pero no lo hicieron”, dijo presidente del Frente de Defensa de Maypuco.

“El fiscal que llegó en vez de traer soluciones vino a atizar más el fuego”

El presidente del Frente de Defensa de Maypuco, Wedner Ramírez, tuvo palabras duras para Petroperú y la empresa Kanay, incluso hasta le mencionó al fiscal Hugo Baños, que el fin de semana llegó hasta la zona en conflicto.

“No hay vuelta que darle, nosotros hemos entrado a una huelga radical cerrando el río Marañón. Ya vamos a estar 80 días de que Petroperú por su conchudez, como siempre, no nos hace caso y defiende a empresas transnacionales porque traen muchísimo dinero en su maleta.

A nosotros no nos da la importancia, se hace de la vista gorda y eso jamás lo vamos a permitir en esta parte de la región. En la actualidad nuestra zona está totalmente contaminada y deteriorada, el pan llevar desapareció, peces ya no tenemos, en esta época estábamos abastecidos por miles de pescados y ahora no hay.

En Monterrico y en Alianza, nuevamente está brotando el petróleo. En Cuninico estamos al 100 por ciento con la contaminación”, indicó Wedner Ramírez.

– ¿Qué tiene que pasar para que se levante esta medida de lucha?

Petroperú tiene que dar la cara, queremos que venga, que nos dé la solución que estamos queriendo como que nos remedien la contaminación en su totalidad, también nos tienen que indemnizar por los daños ocasionados porque el petróleo es de nosotros, no del centralismo.

– Ustedes se reafirman que la empresa Kanay salga de esa zona.

Kanay ya debería de haberse ido, lo que pasa es que acá hay grandes intereses. Este domingo, cansados de tanta burla a nuestro pueblo, nos hemos desplazado hasta el km 24.800 del oleoducto norperuano y hemos cerrado totalmente nuestras quebradas, donde han quedado siete trabajadores de esa empresa, pero no son de nuestra zona.

Como ya te había informado, nosotros le habíamos dado 72 horas de plazo para que desocupen, pero no lo hicieron, es por eso que llegamos hasta su campamento y cerramos las quebradas con palos.

– Pero el fiscal les exhortó que no vayan a cerrar el río Marañón.

Este fiscal ha venido a atizar más el fuego, en el sentido que llegó pagado por la empresa Kanay. Vino prácticamente a querer burlarse de nuestro pueblo, o sea por la investidura que tiene no vamos a saber diferenciar las cosas. El fiscal no vino a solucionar absolutamente nada.

(Gonzalo López)