Si de alguna forma se busca apoyar a los ciudadanos que perdieron su libertad y luego de cumplir su condena buscan reinsertarse a la sociedad a través de una oportunidad laboral, es ver justamente una forma de que este proceso sea lo menos traumático posible para el ex reo, como para la persona o entidad que decida tomar sus servicios.

De pronto se conoce que las instituciones niegan la posibilidad laboral a estas personas que ya cumplieron su condena, y esto no es un comentario sobre algún hecho que podría suponerse es aislado, no, así lo ha expresado el propio director de Asistencia Post Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario-INPE, Percy Romero Cáceres.

El gran problema es que cuando se presentan a un trabajo les piden el certificado de Antecedentes Penales, entonces de arranque tienen una tremenda quiruma (trozo duro de madera) implacable que se interpone en su camino de querer conseguir un trabajo en alguna entidad gubernamental o del sector privado.

El director de Asistencia Post Penitenciaria ha comentado que han acudido al gobierno regional para pedir un porcentaje de cupo laboral para la gente que ya ha salido del penal, igual hicieron en las municipalidades, “pero, no nos han escuchado”. Señaló que podría estar en puestos laborales de menor responsabilidad entre ellos áreas verdes y limpieza pública.

Vale señalar que el Programa de Asistencia Post Penitenciaria es para aquellos que han salido de la cárcel con beneficios penitenciarios ya sea del penal de varones o de mujeres. “Se hace un seguimiento de su tratamiento y tenemos charlas cada primer sábado en los ambientes de la UCP, y participan unos 26 liberados.

Como podemos darnos cuenta que el asunto es difícil, ya que la necesidad laboral es muy grande entre toda la población. Si quienes no han tenido problemas con la justicia están esperando también una oportunidad, más complicado es en los otros casos que nos ocupa. Tienen derecho, cierto, pero quizás esos sectores no sean los lugares en primera instancia.

Tal vez sería una salida la firma de un convenio con la Dirección Regional de Trabajo, donde brindan capacitaciones para la conformación de micro empresas formalizadas e incluso con programas como el “bono semilla” que consisten en la entrega de un capital para iniciar la idea de negocios asesorados por especialistas en finanzas. Otros programas parecidos existen en otras entidades como la Dirección Regional de la Producción. Esta forma de autoemplearse puede resultar una alternativa.