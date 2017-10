Lic. Gilda Hidalgo Chávez, administradora del Módulo Central.

Cinco años cumplió ayer el Módulo Penal Central del Nuevo Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Loreto, y que funciona en el edificio que da hacia la calle Mariscal Cáceres. La administradora de este módulo es la Lic. Gilda Hidalgo Chávez, quien nos comenta las funciones y otras particularidades de este espacio físico y humano de la Corte que también está de aniversario con 111 años de vida institucional.

“En el nuevo modelo hay dos partes, lo que es los magistrados (la parte jurisdiccional) y lo que es la parte administrativa que apoya a los magistrados. El magistrado ahora solo tiene que dedicarse a resolver los conflictos. Ya no se tiene que estar preocupando de la parte logística, ni del personal, nada, para esa está la administración para tratar de solucionar toda la problemática”.

Son cinco años, “indirectamente en el año 2012 la que les habla ha participado de convocar a personal para contratar para la implementación de las salas, obviamente que en ese momento no había la carga que actualmente existe”.

Precisó que actualmente hay bastante carga, los magistrados tienen audiencias desde las 7:30 de la mañana y hasta las 4:30 y más tiempo el Colegiado que es hasta las 7 de la noche. En este módulo somos 52 personas, pero tenemos los sub módulos con diez trabajadores que funcionan en Nauta, Requena, Contamana y Ramón Castilla”.

Agregó: “Ellos tienen menos carga y a los cinco años se ha realizado una visita de supervisión. Una problemática que allá se presenta es la carencia de los Defensores Públicos a nivel de lo que es las provincias. Se tiene en Contamana y Nauta pero cuando salen de vacaciones no hay quien remplace. Es una problemática que se hará llegar al Ministerio de Justicia para que traten de solucionarlo, ellos no dependen de nosotros”.

En el nuevo local que están ocupando dijo han empezado con bastantes carencias, “pero estamos superando. A pesar de las carencias el personal trabaja más de las 8 horas, los magistrados también. Es decir ponemos de nuestra parte para que se vayan logrando los objetivos y metas”, finalizó. Felicidades y éxitos a todos los trabajadores del Módulo Penal Central del NCPP.

(Diana LM.)