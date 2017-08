Vendedores están a punto de protestar radicalmente

Indignados. Así se mostraron los vendedores de carne de la casona de Belén por el mal estado en el que se encuentra el techo de este centro de abastos.

Los comerciantes indicaron que desde hace varias semanas tienen que sufrir con las inclemencias del tiempo, es decir, del sol y la lluvia, que hace estragos cada vez que tienen que ofertar las carnes rojas.

“Estamos de mal en peor, no es posible que el alcalde Richard Vásquez no se preocupe por nosotros, hace tiempo que este local no cuenta con un techo para protegernos del sol y la lluvia. Ayer llovió y todos nuestros productos se malograron. El otro día hubo un corto circuito, tuvimos que bajar la palanca para evitar una desgracia. Estamos expuestos a que nos pueda ocurrir algo, todo por la inacción del alcalde de Belén en no querer solucionar este problema. Si no hay una pronta solución a esto, vamos a tomar medidas radicales, estamos dispuestos a no pagar los impuestos, porque no estamos recibiendo un buen servicio. Vamos a protestar radicalmente”, sostuvo la vendedora de carnes Augusta Ríos.

Por otro lado, se conoció que los trabajos y de techado de la Casona de Belén están paralizados, aparentemente, por la falta de pago a los y obreros que venían laborando en el lugar.

Por ahora los vendedores tienen que improvisar con techos de plástico para poder protegerse de la lluvia y el sol. Exigen la presencia del alcalde de Belén para que dé solución a este reclamo.

(C. Ampuero)