Los últimos accidentes ocurridos en nuestra ciudad nos hacen pensar que las medidas de protección mínima en nuestra población no se vienen cumpliendo. Uno de ellos es el uso del casco, los motocarristas y el pasajero o pasajeros no tienen la misma obligación, solo en los motociclistas.

Y se entiende que los constantes accidentes hacen que muchas personas de la ciudad por iniciativa propia usen el casco cuando van como pasajeros de una moto. Esto debería ser así, porque en varios casos nos hemos enterado que ante un choque fuerte, el que sale disparado primero es el pasajero.

Se han repetido en varias oportunidades estas escenas, donde el conductor o el pasajero que no portaba casco de seguridad terminaron con serios daños con diagnósticos médicos de moderado hasta graves casos de traumatismo encéfalo craneano, como ha ocurrido en días pasados en un tramo de la carretera Iquitos/Nauta, aproximadamente km 5.

El caso más impactante fue del conductor de un motocarro que cayó de cabeza sobre el pavimento. Las imágenes registradas nos dan cuenta de cuán frágiles somos cuando conducimos o cuando nos exponemos por las calles de la ciudad de Iquitos al timón o como pasajeros.

Tal vez es el momento de exigir que tanto conductores como pasajeros de motos y motocarros usen el caso protector. No será una medida popular de hecho porque a muchos no nos gusta llevarlos porque decimos que se tiene mucho calor u otras excusas.

Ninguna de estas justificaciones tiene relación con la protección de la vida humana. Es increíble que poco o casi nada nos interesa cuidar nuestra integridad física, menos vamos a valorar la situación del pasajero que llevamos en caso conduzcamos; y menos vamos a valorar la vida del transeúnte o peatón.

En definitiva algo no está funcionando bien en esos aspectos de prevención y las normativas. Las vidas que se van perdiendo en accidentes de tránsito en un buen número se dieron por la falta de uso del casco que hace la función de salvador, aunque en ocasiones se parte o vuela ante un impacto. Hay mucho por hacer y por cumplir en materia de seguridad en el tránsito vehicular.