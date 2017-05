Jovencita estaba completamente inconsciente y en aparente estado de ebriedad

Este caso no fue en una discoteca, tal como sucedió en Lima en donde un depravado, al aire libre, violó a una joven que se encontraba en completo estado de ebriedad, mientras era grabado en un equipo celular por un grupo de sus amigos.

Este caso casi similar, se registró en Iquitos en contra de una joven a quien llamaremos “Dora” de 20 años de edad. “Dora” hace unos días había llegado a la ciudad desde su natal Caballo Cocha y se hospedó en la casa de su amigo quien vive en la calle 15 de Marzo en el sector de Nuevo Versalles.

Según la denunciante, el domingo 30 de abril salió junto con su amigo identificado como Llackson Pizango Gil de 36 años hasta las instalaciones del Centro de Convenciones Del Pardo para celebrar el día del trabajador.

En el lugar estuvieron por varias horas bailando y tomando harto licor. A medida que se divertían, la joven empezó a sentirse mareada, por lo que le indicó a su amigo que ya se quiere retirar, y que le lleve a su casa. El hombre al ver el estado en el que se encontraba la joven y a pesar que ella ya no quería estar en el lugar, optó por seguir quedándose a tomar.

La joven ya no podía ni pararse, por lo que tras una hora en el lugar, el supuesto amigo y dueño de la casa en donde se hospedaba “Dora”, le llevó a bordo de un motocarro hasta su inmueble ubicado en la zona de Versalles.

Fue el día de ayer en horas de la mañana, cuando la joven despertó e intentó ir a los servicios higiénicos, se dio con la ingrata sorpresa que estaba completamente desnuda y no llevaba puesta su prenda íntima.

Cuando le reclamó al supuesto amigo qué es lo que había pasado, éste le confeso sin titubeos que había mantenido relaciones sexuales en horas de la madrugada mientras ella dormía y no podía defenderse.

Ante esta confesión, “Dora” no lo pensó dos veces y fue a denunciar el hecho en la comisaría de Moronacocha, señalando que Llackson Pizango Gil había mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento. La joven pasó los exámenes médicos legales en donde los resultados dieron positivo.

Los agentes del SEINCRI de esta dependencia policial al tener conocimiento de este caso, se dirigieron hasta la casa del agresor, allí lo encontraron y fue intervenido por ser el presunto autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual en agravio de la joven de 20 años de edad. La detención de este sujeto fue puesto en conocimiento de la Dra. Ingrid Garrido Arévalo, fiscal provincial de la 6ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas para las diligencias respectivas conforme a ley.

(C. Ampuero)