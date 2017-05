– Ingeniero Roger Ruíz debe ser el rector por ser el decano más antiguo

El día sábado 01 de febrero fue juramentado el ingeniero Rodil Tello Espinoza como rector encargado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y que de acuerdo al Estatuto de la UNAP, en el Art. 145 indica que a falta de rector y vicerrector el decano más antiguo se encargará de las funciones hasta la normalización de la situación creada por un periodo no mayor de 30 días, por lo que en este caso el decano más antiguo es el ingeniero Msc. Róger Ruíz, según Resolución Rectoral No. 0076-2012-UNAP de fecha 10 de enero del 2012 de la Facultad de Industrias Alimentarias, pero el ingeniero Rodil Tello Espinoza asumió el cargo de decano de la Facultad de Ingenieria Forestal, según Resolución Rectoral No. 0424-2012-UNAP, de fecha 24 de febrero del 2012, por lo tanto el más antiguo es el ingeniero Róger Ruíz, a quien le corresponde legalmente la Encargatura de rector de la UNAP, pero en una reunión de Consejo Universitario de fecha 30 de diciembre del 2013, el ex rector Antonio Pasquel, a través de la decana de la Facultad de Enfermería, la licenciada en enfermería Ruth Vílchez, miembro del Movimiento Renovación de Rodil Tello, hizo que se agregara al reglamento general de elecciones, que el encargado debe cumplir con los requisitos para ser rector, con la única finalidad de dejar de lado al ingeniero Msc. Roger Ruíz Paredes, decisión que estaría al margen de la Ley y el estatuto, según el dirigente del ARE y secretario general José Luis Coquinche, dijo, que esta encargatura al Ing. Rodil Tello como rector, está trayendo como consecuencia un desgobierno total en sus 50 años que tiene la UNAP, con la única finalidad de satisfacer apetitos personales, ya que como vio que no iba a poder ser elegido por Asamblea Universitaria, optó por lo más fácil para tratar de gobernar a su antojo pensando que manejar toda una institución no es igual que gobernar una facultad como lo es la Facultad de Ingeniería Forestal, por lo que invocamos al ilegal rector encargado convocar a una Asamblea Universitaria inmediata para elegir al Rector.