Se anotaron 33 goles

El fin de semana se jugó la cuarta fecha del Campeonato Apertura de Fútbol 8 de Ex Alumnos Agustinos, organizado por la promoción 1992 “Fray Luis de León”, que este año conmemora sus Bodas de Plata.

Los cotejos se jugaron en el Complejo del CNI, se anotaron 33 goles y estos fueron los resultados:

1981 0 VS 3 1984 A

1987 0 VS 0 1979 A

1986 1 VS 0 1983 A

1989 A 3 VS 1 1991 B

1989 B 1 VS 2 1990 B

2007 0 VS 0 2000 C

2005 3 VS 2 2008 C

2003 1 VS 1 1996 C

1985 0 VS 1 1978 A

1982 0 VS 3 1988 A

1992 0 VS 1 1994 B

1995 2 VS 1 1993 B

2001 3 VS 0 1997 C

1999 4 VS 0 2006 C (Gonzalo López)