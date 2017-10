Vecinos deben brindar todas las facilidades a los fumigadores, en bien de la salud pública.

Desde ayer se viene realizando una intensa campaña de fumigación casa por casa en los sectores considerados como inundables. Es por esa razón que se invoca a los vecinos brindar todas las facilidades al personal de salud plenamente identificado para desarrollar con normalidad esta campaña en bien de la salud pública.

Este es el rol establecido:

6 de octubre: Av. 28 de Julio, Independencia, Colonial, Leopoldo López, y los asentamientos humanos Nuevo Versalles, Leoncio Prado y Delicia Manzur.

7 de octubre: Av. 28 de Julio, Amazonas, Colonial, Leopoldo López, Malecón Perú, Trujillo, Navarro Cauper, Los Libertadores, Nueva Esperanza, Trujillo, Cóndor, Pascual Alegre, Rio Nanay, Micaela Bastidas, Javier Heraud, Gonzales Vigil, Av. del Ejército, Psje. Jorge Chávez, Psje. Miami, Psje. Quiñonez, Jr. Abtao, Vargas Guerra, Libertad, Túpac Amaru.

9 de octubre: Vargas Guerra, Av. Guardia Civil, 25 de Septiembre, Micaela Bastidas, Túpac Amaru, Garcilazo de la Vega, San Francisco, Av. Revolución, Participación, Av. Abelardo Quiñonez. Leticia, Elías Aguirre, 9 de diciembre, Jr. Prospero, Calle siete, C. Venecia, C. Vesubio, Rio Itaya.

10 de octubre: San Francisco, Av. Revolución, Participación, Av. Abelardo Quiñones. Leticia, Elías Aguirre, 9 de diciembre, Jr. Prospero, Calle siete, Calle Venecia, C. Vesubio, Río Itaya.

(Gonzalo López)