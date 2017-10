Llantas posteriores quedaron atrapadas.

Tarde o temprano tenía que suceder. Un camión de placa de rodaje Nº D1C-754 que era conducido por Julián Aguirre se hundió en un forado, que según los vecinos, se encuentra hace más de un año en las esquinas de la calle Revolución con avenida La Parificación sin que nadie haga algo por repararlo.

El hecho ocurrió la mañana de ayer cuando el chofer trató de evitar el forado, pero cuatro de las llantas posteriores del lado izquierdo se hundieron en el hueco causando una congestión vehicular cerca de las 8:30 de la mañana.

El camión perteneciente a la empresa “Don Pollo” llevaba javas de pollo y debido a su gran tonelaje es que sucumbió en el pavimento.

Al lugar llegó personal policial del Departamento den Tránsito para desviar a los vehículos que iban de sur a norte y viceversa.

Entre tanto los vecinos del lugar señalaron que ya habían advertido esta situación y ninguna autoridad tomó cartas en el asunto, “ahora salen que no hicieron nada porque esta obra es obra de los chinos y como está en litigio no pueden intervenir, eso de verdad ya cansa, entonces que sigan habiendo más accidentes, que sigan habiendo más muertes, que siga habiendo más caos en toda la ciudad”, dijo Marlene Sias, vecina de la zona.

(C. Ampuero)