Aseguró Ing. Fernando Corcuera, supervisor de la empresa contratista que hace el puente “Glenda Freitas”.

Luego se retractó indicando que no había dicho lo que dijo.

Por lo que es importante leer detenidamente cada respuesta dada por el supervisor de la contratista S.T.I cuyo gerente es el empresario Miguel Méndez. A él se le encontró en el almacén armado para estar más cerca de la mencionada construcción en el distrito de Punchana. De ingreso nomás, nos comentó que el Ing. Mattos, supervisor de la Municipalidad, en esos instantes no estaba en la zona.

Rápidamente señala que la obra sí está avanzando respecto al sembrado de pilotes en los huecos donde luego se pondrán las zapatas y los muros correspondientes.

Supervisor Corcuera ¿cuándo calcula usted que haya un avance a fin que la gente diga: “sí se está avanzando con la obra”?

-La gente para ahí mirando…

¿Pero hasta cuándo ya estarán las zapatas y los muros?

-Calculo que el otro mes…para eso hay un calendario, eso deberían preguntar en el municipio…

¿Si nos vamos al calendario esta obra ya debería haber sido entregada, se dio un plazo de 365 días que ya se vencieron o no?

-Pero usted no se da cuenta que ha habido un tiempo en que no se ha podido trabajar…

¿Bien sabían que en la Amazonía el clima era así no?

-Está bien, pero esto está contemplado. Si usted no puede trabajar en algo cómo lo va a exigir que lo hagan.

¿Y eso no estaba en las bases cuando se hizo la licitación?

-Eso está en las bases y el reglamento de contrataciones del Estado.

¿O sea, no están cobrando penalidades a la empresa por el retraso?

-Pero qué penalidades si habido un alargue porque no ha sido nuestra culpa sino de la naturaleza…lógico si está lleno de agua cómo se va a trabajar…

¿Por eso a la empresa no se le ha cobrado ninguna penalidad?

-Hasta el momento no tenemos ninguna y estamos haciendo todo lo posible por salir adelante…

¿Por qué no se ve a más obreros ya que es una obra de envergadura?

-Porque la que trabaja más es la máquina (grúa). ¿Usted sabe cuánto cuesta el alquiler? Por día más de 2 mil soles.

¿Y dentro de poco viene la creciente, cuándo cree que la obra estaría totalmente concluida?

-No puedo ser adivino…

¿En junio, julio…?

-Si no hay problema por lo menos las bases deben estar echas antes de enero, tratamos de no salirnos del calendario de obra…

¿Cuál es su calendario?

-El calendario nos dice que debemos acabar el 17 de febrero…

¿Con las bases, los muros o la obra?

-Claro, en realidad la obra debiera ser el 17 de febrero así…

¿Y si no acaban ahí van a extender el plazo por la creciente?

-Claro, ya vemos ahí, mire todo eso está especificado en un calendario…

¿Qué sigue después del 17 de febrero?

-Se entiende que deberíamos acabar pues ¿no?

¿Qué esté todo acabado el 17 de febrero según calendario?

-Claro, siempre y cuando no haya ningún problema con la obra, algún vicio oculto.

¿Vienen las lluvias, los vicios siempre salen?

-No pues en el sentido que puede haber problema no contemplado…le llaman profundidad de desplante, con el cual introducir los pilotes. Se hizo un estudio de suelos y estabilidad que debe tener la estructura. Arrojó el expediente técnico, de ahí se contempla todas las excavaciones, pilotes…

(Se refiere al terreno en que están levantando el puente).

¿Por qué demoran el pago a los obreros?

-Eso no puedo decirle yo, eso debe explicar la empresa, entiendo que les deben poco.

¿Usted en realidad ve ahí un avance físico? (Re preguntamos y apuntamos hacia el futuro puente).

-(Sonríe) No sé usted en base a qué habla que la obra se debió construir en 365 días…Usted habla no sé por qué.

En base a documentos desde el momento de la licitación de la obra… (Setiembre 2016).

-Esto no es cuestión de documentos nada más…es una cuestión del avance físico.

¿Los documentos no mandan en los plazos, usted nos habla de calendario?

-Está bien los plazos mandan, pero hay ampliaciones de plazo…

¿O sea, usted sabe que el 17 de febrero no estará concluida la obra?

-Yo no he dicho nada de eso, no ponga palabras en mi boca…

¿Usted acaba de decir que por el clima, que hay un calendario y que el 17 de febrero debería estar terminada la obra?

-No le he dicho eso…

¿Entonces revisamos la grabación?

-Revísela pues, pero discúlpeme porque no puedo seguir hablando.

El Ingeniero supervisor Fernando Corcuera, se da la vuelta y no acepta una foto. Camina rápido hacia la oficina de la constructora que hasta la fecha no puede levantar el puente que prometió haría en 365 días por lo que ganó la Buena Pro cobrando por el: 9 millones 840 mil soles.