Econ. Roger Grández Ríos

“Escuchamos con tanta facilidad qué debemos exportar, como si llevar nuestros productos transformados al mundo fuera de lo más sencillo”

“Iván Vásquez nos quiere dar clases de desarrollo… Nos quiere inducir a su error”.

“El cambio se va a dar cuando todos y cada uno de nosotros deje de pensar en uno mismo”

En el marco de las manifestaciones respecto al crecimiento económico de nuestra región, “Loreto es el resultado de una cadena de experimentos fallidos; todos ellos distintos a otros y cada cual diferente en su concepción y en su fundamento y, en los resultados, empataron todos: crisis permanente”, señaló el economista Roger Grández Ríos.

“Escuchamos con tanta facilidad qué debemos exportar, como si llevar nuestros productos transformados para que el mundo se deleite de nuestra riqueza natural y biológica, fuera de lo más sencillo. Escuchamos y nos dicen, que es el mundo de los bionegocios, cuando no ganamos productividad en nuestros cultivos”.

Además dijo que “no protocolizamos procedimientos para aplanar costos, no empaquetamos tecnología para ganar calidad y exclusividad, no organizamos a los productores para garantizar continuidad de nuestras materias primas, ni tampoco fomentamos gobernabilidad en la cadena de valor desde la escala rural.

Como tampoco reducimos los riesgos del mercado, balanceando a la transformación y diversificación productiva como elemento ancla de progreso. Pero sí fomentamos créditos agrarios sin saber a quién vender, ilusionando y endeudando a miles de productores agrarios en una suerte de cambalache y triquiñuelas”.

Así, “proyectamos enormes inversiones y endeudamientos como el PTAR que ahora estamos solicitando reprogramar la deuda hasta el 2040, en una obra que no funciona; programamos y nos embarcamos en un tren, donde la misma OPIPP puso en blanco y negro, y en su oportunidad, que tiene resultados financieros negativos y que el pago de la deuda futura se va a financiar quitando el reintegro tributario, a partir del 2021, porque toda la carga de Iquitos se va a movilizar por este medio, sin darse cuenta que el flete se va a encarecer porque no va a existir carga de salida, y que dejaría a la industria naviera paralizada, porque en sus cálculos sobredimensionados (estudio de tráfico) se derivaba toda la carga fluvial por vía férrea.

Hoy ese proyecto aumentaría en más de s/.1 mil millones por efecto de variación del tipo de cambio. Nos dicen que el proyecto de la hidroeléctrica del Mazán como una alternativa óptima para garantizar autonomía eléctrica y a bajo costo, cuando referencias técnicas señalan que no es viable y, hace poco la Autoridad Nacional del Agua (ANA) decidió su inviabilidad por inconsistencia en la indisponibilidad hídrica.

Anualmente nuestros jóvenes ingresan al mercado laboral un poco más de 13 mil, y se encuentran listos para chambear 9,200. Nuestra economía es informal en 86% y lo escaso de lo formal es que genera trabajo precario, que se simboliza en mano de obra de baja calidad e ingresos mínimos. Al 2021 un poco más de 60 mil personas pasaran a la edad de jubilación forzada con un costo social alto, porque no tienen o es insuficiente su ahorro provisional”.

COMERCIO Y TURISMO

“Una cosa es el comercio y otra muy distinta y lejos, es el turismo. El primero no transforma ni relaciona costo con utilidad; el segundo genera valor por ambos lados, ganan todos. El señor Iván Vásquez nos quiere dar clases de desarrollo y de conducción de política. Nos quiere inducir a su error.

Queremos garantizar empleo de calidad, mejorar ingresos y cambiar las condiciones económicas y sociales del campo. No va a ser fácil ni tampoco obtendremos resultados tempranos. El camino es largo, pero tenemos que dar nuestros primeros pasos y reescribir una nueva historia”, asegura Grández Ríos.

CONCIENCIA SOCIAL

“El cambio se va dar cuando todos y cada uno de nosotros deje de pensar en uno mismo, deja de mirar el pasado y revolcarnos en el presente. Se debe dar un cambio generacional y un cambio de modelo de desarrollo. Si queremos que nuestros hijos puedan vivir en un espacio diferente y en una sociedad dialogante (sin insultos, sepultando egoísmos y matando la vanidad) y retroalimentándose dentro de un proceso infinito de cambios, ese día Loreto y sus ciudadanos serán diferentes. Sé que estamos viviendo momentos turbulentos, donde es difícil cambiar el statu quo, pero tenemos que hacerlo”.

(Diana LM.)